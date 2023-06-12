قناة الناس| أمين الفتوى: استلام الحجر الأسود منحة من الله تعالى وليس بقوة البدن (فيديو)

قال الدكتور علي فخر أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن هناك ناس كثر لديها اشتياق لاستلام الحجر الأسود (الأسعد) فتجاهد ويكون لديها عنف حتى تصل إلى الحجر كي تلمسه.

وأضاف أمين الفتوى، اليوم الإثنين، خلال حلقة جديدة من برنامج "فتاوى الناس"، المذاع عبر قناة "الناس"، أن استلام الحجر الأسود أثناء الطواف ما هو إلا توفيق من الله تعالى ومنحة منه وليس له دخل ابدًا بقوة البدن، ومن كتب الله له أن يستلم الحجر سيستلمه حتى ولو كان ضعيفًا، مؤكدًا أنه لا يجوز للمسلم أن يؤذي غيره لاستلام الحجر الأسود.

وكانت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، أطلقت قناة الناس في شكلها الجديد، باستعراض مجموعة برامجها وخريطتها الجديدة التي تبث على شاشتها خلال 2023.

وتبث قناة الناس عبر تردد 12054 رأسيًا، عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية وتغطي كل مجالات الحياة.