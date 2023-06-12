خبير شئون عربية: زيارة "الكاظمي" تؤسس لخطوة جديدة في العلاقات المصرية العراقية

قال محمد أبو شامة، خبير الشؤون العربية، إن زيارة رئيس وزراء العراق محمد شياع السوداني لمصر تؤسس لخطوة جديدة نحو تنمية العلاقات المصرية العراقية.

وأضاف “أبو شامة” خلال مداخلة عبر “سكايب” لفضائية “القاهرة الإخبارية”، أن العلاقات المصرية العراقية ممتدة عبر التاريخ، وشهدت هبوط وصعود الكثير من المراحل المختلفة ولكنها أخذت شكل مهم بعد الزيارة التاريخية للرئيس عبدالفتاح السيسي في 2021 إلى بغداد.

وتابع: انطلق بعد تلك الزيارة ما سمي بمشروع "الشام الجديد"، لافتاً إلى أنه منذ هذه اللحظة تنامت العلاقات المصرية العراقية خاصة في الملف الاقتصادي، ربما انطلقت هذه العلاقة في شكلها الجديد مع رئيس الوزراء السابق مصطفى الكاظمي، وتطورت في عهد رئيس الوزراء الحالي محمد السوداني الذي زار القاهرة قبل 3 أشهر في زيارة مهمة أخرى كانت خطوة على الطريق إلى الزيارة المرتقبة التي نتحدث عنها والتي ستؤسس لعلاقات اقتصادية مهمة بين البلدين.