عضو بالإطار التنسيقى العراقى يكشف لـ"الدستور" أهمية زيارة السودانى للقاهرة

قال عضو الإطار التنسيقي بالعراق عائد الهلالي، الإثنين، إن منسوب التفاهمات العراقية العربية بشكل عام والعراقية المصرية بشكل خاص أخذ خطًا بيانيًا متصاعدا، خاصة في السنوات الأخيرة.

وأوضح في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن العراق تخلص من الزمر الإرهابية وشرع في حملة إعمار وبناء استهدفت كافة مفاصل الدولة العراقية والتي كانت تعاني من حالة انهيار شبه تام في مفاصل البنى التحتية وعلى وجه الخصوص الطاقة الكهربائية والتي تعتبر العمود الفقري لأي من مشاريع التنمية في البلاد، فضلا عن عدم تدخل مصر في الشأن الداخلي العراقي في الفترة السابقة جعلها الأقرب لإيجاد تفاهمات مشتركة بينها وبين العراق.

وأضاف الهلالي: "كما أن لمصر ثقل عربي وإقليمي ودولي، ناهيك عن الخبرات المصرية والتي طورتها خلال السنوات الأخيرة، والتي من الممكن أن تساهم بشكل كبير جدا في مسألة الإعمار في العراق والتي شرعت بها حكومة رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني في إطلاق برامج ومشاريع إعمار ومشاريع التنمية العملاقة والتي من الممكن أن يكون للأخوة المصريين الحصة الأكبر في هذه البرامج والمشاريع.

وأشار إلى وجود رغبة في تعزيز التكامل بين الدولتين خصوصا أن الدولة المصرية سوف تزود العراق بالكهرباء من خلال الربط الكهربائى عبر المملكة الأردنية الهاشمية، كذلك فإن العراق من الممكن أن يعزز ويرفع من صادراته النفطية إلى جمهورية مصر العربية، وكذلك مد أنبوب تصدير النفط عبر العقبة أو لربما يذهب باتجاه البحر الأبيض المتوسط.أن زيارة رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السودان تهدف لـ"تعميق العلاقات العراقية المصرية وتفعيل الاتفاقيات المشتركة بين الجانبين سعيا لتحقيق الشراكة والتكامل الاقتصادي".

وخصوصا أن الأجواء مهيئة بشكل مثالي بعد أن كانت هنالك العديد من القمم واللقاءات الثنائية التي جمعت قادة الدولتين في الفترة الماضية وكانت على أعلى المستويات .

وتابع الهلالي أن هذه الزيارة من الممكن أن تاتي تعزيزا للزيارات السابقة وتضع النقاط على الحروف في تثبيت الاتفاقيات السابقة علها ترى النور في اقرب وقت ممكن اذا علمنا أن هنالك وفد مصري يضم شخصيات سياسية وأمنية وتجارية يزور العراق في هذا الوقت فإن الدلائل تشير إلى أن حكومة السوداني ذاهبة باتجاه تفعيل أواصر العلاقات الثنائية بين الدولتين الشقيقتين من أجل تعزيز التعاون والتكامل وعلى كافة الصعد بينهما كذلك، ونأمل من فخامة الرئيس السيسي أن يقوم بزيارة العراق من أجل تقديم الدعم للحكومة العراقية لأن لهذه الزيارة مردود إيجابي سوف يدفع جميع القادة العرب وقادة دول العالم الأخرى لزيارة العراق وهذا ما سوف يعمل على عودة كاملة للعراق للحاضنة العربية والدولية.

جاء ذلك في ظل زيارة رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني في القاهرة اليوم الاثنين.