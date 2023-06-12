الأربعاء.. الهيئة الإنجيلية تستضيف الحوار العربي الأوروبي

تستضيف الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية “CEOSS”، الحوار العربي الأوروبي الثامن والذي يحمل شعار "الدين للمجتمع المدني"، الأربعاء المقبل في تمام الساعة التاسعة والنصف صباحًا.

يشمل الحوار مناقشة العديد من القضايا الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والدينية الملحة ذات الصلة، ويجمع منتدى الحوار بالهيئة الإنجيلية مفكرين وعلماء ورجال دين وسياسيين من ١٧ دولة: "مصر السعودية والعراق والاردن والمغرب ولبنان وفلسطين والإمارات وتونس وألمانيا وروسيا وفرنسا اليونان والنمسا وبولندا والسويد والدنمارك"

ويفتتح اللقاء الدكتور القس أندريه زكي رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر ورئيس الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الإجتماعية والسفير كريستيان بيرجر رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي في مصر والسفير هاكان إمسجارد سفير السويد في مصر والدكتورة مشيرة خطاب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، بحضور ومشاركة عدد من قادة فكر المجتمع المصري وأعضاء مجلس النواب والشورى وقيادات إعلامية واكاديميين.