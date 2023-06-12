الإثنين 12 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الدين لله

لأول مرة.. شيخ الأزهر يشارك فى جلسة لمجلس الأمن الأربعاء

د. أحمد الطيب
د. أحمد الطيب

يشارك د. أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، بعد غدٍ في جلسة نقاشية رفيعة المستوى بمجلس الأمن، حول أهمية قيم الأخوة الإنسانية في تعزيز واستدامة السلام.

ومن المقرر أن يلقي شيخ الأزهر كلمة يركز فيها على أهمية تعزيز قيم الأخوة الإنسانية والتسامح والاحترام المتبادل، وأهمية ذلك في نشر السلام واستدامته، ويسلط الضوء على رسالة الإسلام السمحة في تحقيق السلم والأمن الدوليين.

يشكل هذا الاجتماع فرصة تاريخية وفريدة لتسليط الضوء على الدور المهم والبارز الذي تضطلع به القيادات الدينية في ترسيخ قيم الأخوة الإنسانية ودورها في تعزيز السلام.

تعد هذه هى المرة الأولى التي يستضيف فيها مجلس الأمن هذا النوع من المباحثات، التي تضم نخبة من صناع القرار والقادة السياسيين، وأكبر قائدين دينيين في العالم ممثلين في رمزي السلام؛ فضيلة الإمام الأكبر والبابا فرنسيس، اللذين وقعا للعالم وثيقة الأخوة الإنسانية التاريخية في عام 2019، وتشاركا معًا رحلة البحث عن السلام والعمل من أجل الإنسان.

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