الإثنين 12 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

"الغريرى": العراق حريص على الإسراع بوتيرة تعزيز التعاون المشترك

جانب من الحدث
جانب من الحدث

أكد أثير الغريري، وزير التجارة العراقي، حرص دولة العراق والحكومة الحالية على أن تمضي قدمًا وبأسرع وتيرة في تعزيز التعاون المشترك مع مصر الشقيقة، قائلًا: "لدي يقين وأصرح بأن المرحلة الحالية تختلف تمامًا عن المرحلة الماضية، وأن هناك العديد من المشروعات الواعدة والفرص المتاحة للتعاون المشترك بين الاقتصادين المصري والعراقي".

جاء ذلك خلال ترؤس الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، وأثير الغريري، وزير التجارة العراقي، اليوم الإثنين، الاجتماعات التحضيرية على المستوى الوزاري للدورة الثانية من اللجنة المشتركة المصرية العراقية التي تعقد في الفترة من ١٠-١٣ يونيو، وذلك عقب ختام الاجتماعات التحضيرية على مستوى الخبراء من البلدين، بمشاركة ممثلي أكثر من 40 وزارة وهيئة وجهة وطنية، إلى جانب الوفد العراقي.

وأوضح الوزير العراقي أن السوق العراقية واعدة وكبيرة، وهناك احتياج للعديد من المشروعات والصناعات والسلع التي ستكون محل تعاون ومباحثات مشتركة مع الجانب المصري، من خلال الشراكات الشاملة، مشددًا على أن التعاون بين القطاع الخاص من البلدين سيكون بمثابة الدافع نحو تعزيز التعاون المشترك لدفع جهود التنمية.

وتأتي الدورة الثانية عقب الانعقاد الناجح للدورة الأولى التي عُقدت في شهر أكتوبر 2020 وكانت الأولى منذ نحو 30 عامًا، وشهدت توقيع 15 وثيقة تعاون مشتركة في مجالات التخطيط والاستثمار والبورصة والنقل البحري والطرق والجسور والموارد المائية والري والإسكان والبيئة والعدل والصحة ومكافحة الإغراق وحماية المستهلك واتحاد الصناعات والتعاون الصناعي والمعارض الدولية، كما شهدت انعقاد مُلتقى اقتصادي تجاري بمشاركة رؤساء اتحاد الغرف التجارية والقطاع الخاص والجهات المعنية من الجانبين. جدير بالذكر أنه تم توقيع اتفاقية إنشاء اللجنة العليا المشتركة المصرية العراقية في يوليو 1988، وتمثل آلية هامة من آليات التعاون الاقتصادي بين البلدين لتنسيق أطر التعاون المشترك في كل المجالات.

وتتولى وزارة التعاون الدولي الإشراف على 68 لجنة بين جمهورية مصر العربية والدول من مختلف قارات العالم، من بينها 8 لجان آسيوية، و30 لجنة أوروبية، و14 لجنة مع الدول العربية، و9 لجان إفريقية، إلى جانب 7 لجان مع دول أمريكا اللاتينية.

أثير الغريري وزير التجارة العراقي العراق مصر وزيرة التعاون الدولي المشاط

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