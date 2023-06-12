باحث سياسى: أوكرانيا تتبع تكنيك تشتيت القوات الروسية بالهجوم المضاد

قال الدكتور قبائلي حسين، الأكاديمي والباحث السياسي، إنه قبل 3 أيام كانت هناك مؤشرات قوية إلى أن الهجوم المضاد الأوكراني على روسيا، بدأ بالفعل على أرض الواقع، ولكن تم الإعلان عنه بشكل رسمي فقط اليوم.

وأكد قبائلي خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "القاهرة الإخبارية"، أن الجانب الأوكراني ليس لديه قوة أكثر من التي يستعرضها الآن، خاصة وأن الجيش الأوكراني يحتل المركز الـ٢٢ عالمياً.

الحرب الروسية الأوكرانية

وأضاف أن الجانب الأوكراني يعمل الآن على تشتيت القوات الروسية مع الحرص على تنفيذ عمليات عسكرية في مناطق روسية، وهذا التكنيك الحربي الجديد بحاجة إلى تخطيط جيد والمزيد من المعدات.

الهجوم الأوكراني المضاد

وأشار إلى أن روسيا تعمل على انتقاء الأسلحة التي تستخدمها في الحرب؛ لوقف هذا الهجوم دون إحراز تفوق على الجيش الروسي.

وتابع: "روسيا تستخدم تقنيات عسكرية في غاية الدقة والقوة، إضافة إلى أن القوات الأوكرانية أصبحت أسلحتها كافة مكشوفة للجانب للروسي".