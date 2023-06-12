مساعد النائب العام: عصابة عالمية وراء سرقة الجداريتين

قال المستشار محمد محمود خلف، مدير إدارة التعاون الدولي بمكتب النائب العام، إن سرقة الجداريتين جزء من شبكة إجرام عالمية، وهذه القضية أحد العناصر الهامة من سلسلة خاصة بشبكة عالمية متخصصة في التنقيب عن الآثار وبيعها وتهريبها بصورة غير مشروعة.

الشبكات العالمية الإجرامية

وأكد المستشار محمد محمود خلف، خلال حواره لكاميرا "القاهرة الإخبارية"، أن هذه الشبكة تعمل على مستوى عدد كبير من الدول في أوروبا وعلى رأسهم الولايات المتحدة الأمريكية ويتم التعامل مع المتاحف العالمية الكبرى.

التنقيب عن الآثار

وأضاف أن تلك الشبكة تقوم بالتنقيب عن القطع الأثرية الهامة في الكثير من دول العالم منها مصر، وذلك لأنها من الدول الثرية بالآثار التي تكون محط أنظار الجميع.