الإثنين 12 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

مساعد النائب العام: عصابة عالمية وراء سرقة الجداريتين

المستشار محمد محمود
المستشار محمد محمود خلف

قال المستشار محمد محمود خلف، مدير إدارة التعاون الدولي بمكتب النائب العام، إن سرقة الجداريتين جزء من شبكة إجرام عالمية، وهذه القضية أحد العناصر الهامة من سلسلة خاصة بشبكة عالمية متخصصة في التنقيب عن الآثار وبيعها وتهريبها بصورة غير مشروعة.

الشبكات العالمية الإجرامية 

وأكد المستشار محمد محمود خلف، خلال حواره لكاميرا "القاهرة الإخبارية"، أن هذه الشبكة تعمل على مستوى عدد كبير من الدول في أوروبا وعلى رأسهم الولايات المتحدة الأمريكية ويتم التعامل مع المتاحف العالمية الكبرى. 

التنقيب عن الآثار 

وأضاف أن تلك الشبكة تقوم بالتنقيب عن القطع الأثرية الهامة في الكثير من دول العالم منها مصر، وذلك لأنها من الدول الثرية بالآثار التي تكون محط أنظار الجميع.

 

محمد محمود خلف النائب العام المصري سرقة الجداريتين القاهرة الإخبارية سرقة الآثار

الأكثر قراءة

بعد التجربة السورية.. اللاجئون السودانيون إضافة للاقتصاد المصري أم عبء جديد؟

المستشارة هايدى الفضالى: إلغاء حبس الأب فى «تبديد المنقولات».. وإتاحة مبيت الطفل معه مرتين شهريًا

المستشار رواد حما: معاقبة الزوج الممتنع عن إخطار زوجته بزواجه من أخرى (حوار)

تنسيق بين هيئة الاستثمار والمنطقة الشرقية السعودية لربط أنشطة ريادة الأعمال

فى كازابلانكا.. لم تكن هناك كرة قدم

منة الله عن مكالمة قرينة الرئيس: شعرت بأننى أتحدث مع والدتى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منى رجب

بسنت ونور.. شابتان رفعتا اسم مصر عاليًا

عبدالوهاب داود

فى كازابلانكا.. لم تكن هناك كرة قدم

ماجد حبته

البرلمان العربى.. جلسة مختلفة

وائل لطفي

اسمها منة عماد

هالة أمين

فريد حافظ.. هل يصبح بديل "حفيد البنا" فى أوروبا؟

محمد العسيري

إحنا نشتغل ف إيه؟

رشا عبدالمنعم

حين انفتح «باب عشق» فى مسرح الطليعة

وائل لطفي

حرب القوارب

صور

بعثة الأهلى تصل القاهرة بصحبة الأميرة الإفريقية

حضور بارز فى جنازة جورج إسحاق بالكاتدرائية المرقسية

افتتاح عيادة الشهيد حاتم سلومة للغسيل الكلوى بالمجان برعاية جمعية صناع الحياة وحياة كريمة

محطة تل أبيب

المزيد

شكرى يعرب عن القلق البالغ تجاه الاقتحامات الإسرائيلية للضفة الغربية وتصاعد وتيرة العنف

ارتفاع جرائم القتل فى البلدات العربية فى إسرائيل.. هل هى مسئولية نتنياهو؟

الخارجية الفلسطينية: مشروع ضم القدس امتداد للانقلاب الإسرائيلي على الاتفاقيات الموقعة