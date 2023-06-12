المستشارة هايدى الفضالى: إلغاء حبس الأب فى «تبديد المنقولات».. وإتاحة مبيت الطفل معه مرتين شهريًا

كشفت المستشارة هايدى الفضالى، رئيس محكمة الجنح والمستأنف والأسرة سابقًا، عن التعديلات الرئيسية فى قانون الأحوال الشخصية، حيث جاء أبرزها فى إلغاء حبس الأب بتهمة «تبديد قائمة المنقولات»، والسماح للآباء باستضافة أطفالهم، مشيرة إلى أن القانون الجديد وضع الأب فى الترتيب الرابع للحضانة، وأقر مسألة النفقة المؤقتة للزوجة، كما استحدث الرؤية الإلكترونية للآباء المقيمين بالخارج.

■ بداية.. ما الهدف من تعديل قانون الأحوال الشخصية؟

- الهدف من تعديل قانون الأحوال الشخصية هو إيجاد ضمانات والحفاظ على حقوق الطرفين، كما أن تعديل القانون سيشعر الجميع بالرضا، بعد المواد التى تم إدراجها.

■ كم عدد المواد التى تم إعدادها بالفعل؟

- تم إعداد ١٨٨ مادة.

■ هل القانون سيشمل كل ما يخص الأسرة؟

- أصبح القانون شاملًا لكل ما يخص مشاكل الأحوال الشخصية، والأهم من ذلك هو أنه قانون متوازن بين جميع الأطراف، فيخدم الأب والأم والأطفال أيضًا، والهدف منه هو أن يحافظ على كيان الأسرة المصرية.

■ ما الأسس التى تم الاعتماد عليها لتعديل القانون؟

- الأسس التى تم الاعتماد عليها هى المشكلات المتكررة فى قضايا الأسرة، حيث تمت دراستها جيدًا ووضع حلول لها.

■ أى هذه المواد كانت هناك رغبة جماهيرية أكبر لتعديلها؟

- أكثر المواد التى تمت المطالبة بتعديلها هى التى تخص «الرؤية»، والتى كان يطالب بها الآباء، وهذه المسألة أصبحت متوازنة فى القانون.

■ ماذا عن الاستضافة؟

- تم استحداث مادة الاستضافة، حيث كانت الرؤية من قبل تمتد لـ٣ ساعات فقط أسبوعيًا داخل أحد النوادى الاجتماعية، لكن مع مواد الاستضافة، سيتمكن الآباء من استضافة أبنائهم من ٨ ساعات كحد أدنى لـ١٢ ساعة، إضافة إلى إتاحة مبيت الطفل أيضًا.

سيكون من حق الأب أن يبيت معه الطفل مرتين فى الشهر مع الاحتفاظ بالرؤية، ولا يجوز الجمع بين الاستضافة والرؤية فى نفس الأسبوع.

■ هل هناك شروط للاستضافة والمبيت؟

- أهم شروط الاستضافة والمبيت أن ينفق الأب على أبنائه، وألا تقل سن الطفل عن ٥ سنوات.

■ كيف يقضى القانون على تخوف الأم من امتناع الأب عن إرجاع الطفل فى الاستضافة أو المبيت؟

- وضع القانون عقوبة الحبس بحد أدنى ستة أشهر للأب الذى يمتنع عن إرجاع الأبناء لأمهاتهم أثناء الاستضافة أو المبيت، إلى جانب إسقاط حضانة الأم التى لا تلتزم بالرؤية والاستضافة.

■ ما المقصود بـ«النفقة المؤقتة»؟.. وهل هى إلزامية؟

- النفقة المؤقتة هى مبلغ مالى متيسر تستطيع من خلاله الأم الإنفاق على أطفالها، لحين تحديد النفقة بمشتقاتها، ويقرها القاضى ويكون قراره مشمولًا بالنفاذ العاجل.

■ ما الفرق بين النفقة المؤقتة والعادية؟

- النفقة المؤقتة سريعة، بينما النفقة العادية يستغرق تحديدها الكثير من الوقت، لإجراء تحريات المباحث والحصول على مفردات مرتب الزوج من جهة عمله.

■ ما الإجراء المتخذ فى حالة تعثر الأب عن سداد النفقة المؤقتة؟

- القانون قال إنه فى حال تعثر الأب عن دفع النفقة المؤقتة، تستطيع الأم الحصول عليها من أقرب الأقربين للأب مثل الجد والعم.

■ لماذا تم نقل القضايا الخاصة بـقائمة المنقولات إلى محاكم الأسرة؟

- من أهم المواد التى حازت الاهتمام كانت قضايا تبديد المنقولات، لأنها كانت تابعة لمحكمة الجنح، ويقضى فيها بحبس الأب، لكن الآن أصبحت تابعة لمحكمة الأسرة، لأنه ليس من مصلحة المجتمع المصرى حبس الأب، وطالبنا بأن تكون الدعوى مدنية وليست تابعة للجنح، والحكم فى هذه القضايا سيكون إما بإلزام الأب برد المنقولات كاملة أو دفع ثمنها للزوجة.

■ هل تسقط الحضانة عن الأرملة فى حالة زواجها؟

- حدد القانون أنه لا تسقط الحضانة عن الأرملة فى حالة زواجها مرة أخرى إلا إذا ثبت عدم صلاحية أو عدم أمانة زوجها، ففى هذه الحالة فقط تسقط الحضانة عنها.

■ ألم تُستحدث مواد لمساعدة الآباء المقيمين بالخارج فى رؤية أبنائهم؟

- نعم، هناك مواد مستحدثة فارقة ومهمة للآباء المقيمين فى الخارج وهى «الرؤية الإلكترونية»، وتكون بإلزام قضائى ويستطيع من خلالها الأب رؤية أبنائه.

هل يحل القانون الجديد مشكلة ترتيب الحضانة؟

- تم سن تشريعات جديدة لحل مشكلة ترتيب الحضانة. فى السابق كان ترتيب الأب فى مرحلة متأخرة جدًا، لكن التعديل وضع الأب الرابع فى الترتيب بعد الأم وأم الأم وأم الأب.

ونطالب حاليًا بتعديل آخر، وهو أن تنتقل الحضانة للأب مباشرة فى حالة وفاة الأم، لأن الطفل كان ينتقل إلى أم الأم، ومن الممكن أن تمنع الجدة الطفل من رؤية أبيه، وهنا سيكون الطفل قد فقد الأم والأب معًا، وهذا شىء غير إنسانى ويعد تدميرًا للمنزل والأطفال.