الإثنين 12 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

حماية الأسرة المصرية.. ماذا يجرى فى قانون الأحوال الشخصية الجديد؟

الأحوال الشخصية
الأحوال الشخصية

يولى الرئيس عبدالفتاح السيسى ملف الأحوال الشخصية اهتمامًا كبيرًا، ومن ثم فقد وجه بوضع قانون جديد للأحوال الشخصية، يهدف إلى تحقيق التوازن بين حقوق الرجل والمرأة، ويسهم فى خفض معدلات الطلاق المرتفعة فى السنوات الأخيرة.

ويتميز القانون الجديد- وفق ما تم نشره من بنود شبه نهائية- بحسمه العديد من المشكلات الاجتماعية عبر إنجاز عدد من المواد المهمة، على رأسها دمج جميع قضايا الأسرة المترتبة على الطلاق فى ملف واحد، لحسمها جميعًا فى نفس دعوى الطلاق، مع العمل على تقصير مدد التقاضى فى مسائل الأحوال الشخصية.

كما يعالج القانون الجديد العديد من المشكلات التى تواجه المجتمع فى السنوات الأخيرة، وعلى رأسها الزواج العرفى، مع تنظيم مسألة استخدام التحاليل الطبية فى قضايا إثبات النسب، وإلغاء حبس الأب بتهمة تبديد قائمة المنقولات، والتيسير على الآباء فى قضية الرؤية، فضلًا عن حل مشكلة ترتيب الحضانة.

فى السطور التالية نستمع لرأى خبيرين مطلعين على هذا الملف الحيوى، الذى يهم ملايين من الأسر المصرية.

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