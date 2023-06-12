مسعود معلوف: التوسع الصينى فى إفريقيا يُثير المخاوف الأمريكية

قال مسعود معلوف، خبير في الشئون الأمريكية، إن زيارة وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن للصين مهمة للغاية، تراجعت العلاقات بين البلدين إلى أسوأ صورها، منذ نصف قرن.

توتر العلاقات الأمريكية الصينية

وأكد "معلوف"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مطروح للنقاش" المذاع عبر فضائية "القاهرة الإخبارية"، أنه لن تكون هناك عودة للعلاقات الأمريكية الصينية عقب هذه الزيارة مباشرة، حيث يجب أن يتم اتخاذ قرارات كثيرة من الطرفين لتقليل حدة الخلافات بين البلدين.

وأضاف أن الولايات المتحدة الأمريكية لا تستطيع بين ليلة وضحاها، تغيير سياستها نحو مساعدة تايوان، وبالتالي العلاقات بين البلدين ستظل غير مستقرة.

توسعات الصين في القارة السمراء

وأشار إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية غير سعيدة بالتوسعات التي تقوم بها الصين في العالم وبخاصة في القارة الإفريقية، وبالتالي هناك منافسة قوية بين الصين وأمريكا على القارة السمراء.