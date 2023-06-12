منة الله عن مكالمة قرينة الرئيس: شعرت بأننى أتحدث مع والدتى

كشفت الطالبة منة الله عماد، الحاصلة على المركز الأول بالشهادة الإعدادية على مستوى محافظة كفرالشيخ، رغم ظروفها المعيشية الصعبة، عن كواليس الاتصال الذى تلقته من السيدة انتصار السيسى، قرينة الرئيس، من أجل دعمها والوقوف بجانبها.

وقالت «منة الله»، لـ«الدستور»، إن قرينة الرئيس وجهت لها الكثير من الدعم والتهنئة، لكونها من أوائل الشهادة الإعدادية، وأشادت بتحقيقها هذا الإنجاز عبر مجهود وتحد كبيرين فى مواجهة الظروف الصعبة.

وأضافت: «شعرت بأننى أتحدث مع والدتى، لما حملته المكالمة من ود وتشجيع»، موجهة الشكر لقرينة الرئيس على دعمها وتحفيزها اللذين أعطاها دفعة كبيرة من أجل مواصلة كفاحها للوصول إلى القمة.

وعبرت الطالبة عن سعادتها بتوجيه الرئيس عبدالفتاح السيسى، الأكاديمية الوطنية للتدريب ومؤسسة «حياة كريمة»، بتبنى حالتها وتقديم الدعم لها حتى التخرج فى الجامعة.

فى شأن متصل، التقت الدكتورة رشا راغب، المدير التنفيذى للأكاديمية الوطنية للتدريب، الطالبة منة الله، وذلك ضمن توجيهات الرئيس بتبنى الطالبة تعليميًا، لدعم تفوقها العلمى، وفى إطار الدور الذى تلعبه الأكاديمية من رعاية واحتضان للمواهب الشابة.

ورحبت «رشا» بالطالبة منة الله، معلنة عن أن الأكاديمية ستقدم الدعم الكامل للطالبة المتفوقة حتى تخرجها فى الجامعة، وأعربت عن فخرها بتفوقها واجتهادها رغم الظروف والعقبات الصعبة التى تواجهها، والتى لم تمنعها من مواصلة تحقيق هدفها وحلمها من أجل الوصول إلى وجهتها المنشودة، وهى الالتحاق بكلية الطب.