الإثنين 12 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

توافق فى جلسات الحوار الوطنى على زيادة عدد أعضاء «النواب»

الحوار الوطنى
الحوار الوطنى

طالب عدد من الأحزاب بزيادة عدد أعضاء مجلس النواب، وضرورة تفرغ النائب لمهام العضوية، وذلك خلال جلسة لجنة مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابى بالحوار الوطنى.

وقال المهندس محمد عبدالغنى، مقرر لجنة مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابى بالحوار الوطنى، إن مناقشات الحوار الوطنى توافقت على أهمية زيادة أعضاء مجلس النواب بسبب الزيادة السكانية، مشيرًا إلى أن الجميع تحفظوا على مسألة الزيادة بشأن مجلس الشيوخ نظرًا لطبيعته الاستشارية.

وأضاف أن الجميع توافقوا أيضًا على مسألة التفرغ النيابى وفقًا للدستور، ولكن الأمور الخاصة بالنقابات والأندية تحتاج للدراسة أيضًا بجانب أهمية مراجعة وضع المخصصات المالية لأعضاء مجلس النواب لتعين النائب على التفرغ.

وأكد الدكتور محمد شوقى، المقرر المساعد للجنة، أن الجلسة شهدت توجهًا عامًا من معظم المتحدثين بضرورة زيادة مسألة عدد أعضاء مجلس النواب، مشيرًا إلى أن البعض اقترح زيادة أعضاء مجلس النواب، بحيث يكون ٦٤٠ والبعض طالب بأكثر من ذلك.

وأضاف أن من اقترح زيادة عدد أعضاء مجلس النواب استند إلى زيادة عدد الناخبين، وهو ما يستدعى وجود توازن بين عدد الناخبين وعدد الأعضاء، لافتًا إلى أنه فيما يتعلق بعدد أعضاء مجلس الشيوخ كان هناك توجه عام للإبقاء على العدد كما هو.

وقال محمود صلاح، ممثل حزب حماة الوطن، إن الحزب يؤيد زيادة عدد أعضاء المجلسين بما يتناسب مع الزيادة المطردة فى السكان، وذلك بما يتناسب مع التمثيل الأنسب للنسب لكل الفئات، مشيرًا إلى أن الإشكالية حاليًا تتمثل فى غياب التمثيل العادل بالبرلمان لبعض الدوائر فى عدد من المراكز بالمحافظات.

كما طالب اللواء على العساس، ممثل حزب مصر الحديثة بالحوار الوطنى، بزيادة عدد أعضاء مجلسى النواب والشيوخ، مشددًا على ضرورة التفرغ حتى يمارس النائب عمله بكل حرية ودون أى ضغوطات. 

وأوضح أنه يجب زيادة عدد أعضاء مجلس النواب، ليصبح هناك نائب عن كل ١٢٠ ألف نسمة، وبالتالى تصبح الزيادة المقدرة ٧٠ نائبًا فى مجلس النواب، وهذا لا يخالف الدستور.

وقال طارق رسلان، ممثل حزب المؤتمر، إنه مع زيادة عدد أعضاء مجلس النواب لاستيعاب الزيادة السكانية، حيث وصل عدد المصريين إلى ١١٠ ملايين نسمة، مشددًا على ضرورة الأخذ فى الاعتبار التقسيم العادل للدوائر الانتخابية مع مراعاة المحافظات ذات الطابع القبائلى والمحافظات الحدودية. 

وأضاف: «نؤيد التفرغ التام لأعضاء مجلسى النواب والشيوخ، خاصة النواب الموظفين بالحكومة من أجل أن يؤدى كل نائب مهام عمله على أكمل وجه، وأن تكون لديه القدرة على محاسبة كل من يقصر فى عمله».

وقال عبدالعزيز الشناوى، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين عن حزب العدل إنه يؤيد زيادة عدد نواب مجلسى النواب والشيوخ، ولكن بنفس الفلسفة التى تم بها حساب الأعداد فى المرات السابقة، عبر حساب التمثيل النسبى لعدد السكان الذين يمثلهم كل نائب.

وأضاف أنه يؤيد تفرغ أعضاء البرلمان بشكل تام وكامل، ليؤدى النائب دوره الرقابى والتشريعى، مشيرًا إلى أهمية مناقشة راتب النائب، حيث يتقاضى النواب فى مصر أجرًا ربما هو الأقل فى العالم وقارة إفريقيا، مشيرًا إلى أنه لا يعقل أن يكون راتب نائب الوزير أكبر بأضعاف من راتب النائب فى البرلمان الذى يراقب الوزير والحكومة كلها.

واقترح أن يحصل النائب على راتب درجة نائب الوزير على الأقل، وكذلك حقوقه التأمينية، على أن يخصم من راتبه ما يخصم من غيره من ضرائب وتأمينات.

الأكثر قراءة

"الطاقة المتجددة" تستقر على تخصيص موقع لمشروع محطة "رياح أكواباور"

الأربعاء.. افتتاح عيادات طبية لخدمة العاملين فى الكهرباء وأسرهم

ضبط أطعمة ومياه غازية منتهية الصلاحية بحملات تموينية في الإسماعيلية

ضبط 700 طن قمح محلي بأحد مخازن القوصية بأسيوط (صور)

الإعدام شنقا لقاتل سيدة ونجلها في كفر الشيخ

عقب تتويج الأهلى بدورى الأبطال.. تعرف على التصنيف الجديد للأندية الإفريقية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبدالوهاب داود

فى كازابلانكا.. لم تكن هناك كرة قدم

ماجد حبته

البرلمان العربى.. جلسة مختلفة

وائل لطفي

اسمها منة عماد

هالة أمين

فريد حافظ.. هل يصبح بديل "حفيد البنا" فى أوروبا؟

محمد العسيري

إحنا نشتغل ف إيه؟

رشا عبدالمنعم

حين انفتح «باب عشق» فى مسرح الطليعة

وائل لطفي

حرب القوارب

ماجد حبته

يوم لمصر فى بكين.. ويومان للصين فى الرياض

صور

بعثة الأهلى تصل القاهرة بصحبة الأميرة الإفريقية

حضور بارز فى جنازة جورج إسحاق بالكاتدرائية المرقسية

افتتاح عيادة الشهيد حاتم سلومة للغسيل الكلوى بالمجان برعاية جمعية صناع الحياة وحياة كريمة

محطة تل أبيب

المزيد

شكرى يعرب عن القلق البالغ تجاه الاقتحامات الإسرائيلية للضفة الغربية وتصاعد وتيرة العنف

ارتفاع جرائم القتل فى البلدات العربية فى إسرائيل.. هل هى مسئولية نتنياهو؟

الخارجية الفلسطينية: مشروع ضم القدس امتداد للانقلاب الإسرائيلي على الاتفاقيات الموقعة