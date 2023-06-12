الإمام الأكبر يستقبل رئيس الوزراء العراقى بمشيخة الأزهر

استقبل الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، اليوم الثلاثاء بمشيخة الأزهر، محمد شياع السوداني، رئيس الوزراء العراقي، يرافقه وفد عراقي رفيع المستوى من نواب رئيس الوزراء، والوزراء والمستشارين العراقيين، لبحث سبل تعزيز العلاقات بين العراق ومؤسسة الأزهر الشريف، وتقديم دعوة رسمية لشيخ الأزهر لزيارة العراق.

ورحب شيخ الأزهر برئيس الوزراء والوفد العراقي في رحاب الأزهر الشريف، مؤكدًا أن الأزهر الشريف علماء وأساتذة وطلابًا، يعيشون أزمة العراق منذ بدايتها، ويشعرون بمعاناة الشعب العراقي، وأن تاريخ هذا الشعب المناضل يؤكد أن العراق- وإن طالت فترة مرضه- يمرض لكنه لا يموت، ونحن سعداء بما نتابعه من تطورات في مختلف أركان المشهد العراقي، وبدء تعافي هذا الكيان العربي المهم وقيامه من جديد، مشيرًا إلى أن كل هذا يرجع إلى طبيعة الشعب العراقي الأصيل وتمسكه بالأمل والثقة في الله.

وأكد شيخ الأزهر أن العراق متواجد وممثل في الأزهر من خلال نخبة من الطالبات والطلاب العراقيين المميزين، وأن الأزهر يولي طلاب العراق عناية واهتمامًا خاصًا، مشيرًا إلى استعداد الأزهر وترحيبه بتقديم كل أوجه الدعم اللازم للعراق، وتعزيز التعاون العلمي والدعوي، وتبادل الأساتذة والباحثين والطلاب.

من جانبه، أعرب رئيس الوزراء العراقي عن تقديره لما يقوم به شيخ الأزهر من جهود كبيرة لنشر علوم الدين الإسلامي وتعزيز قيم السلام والأخوة والتعايش، وأن فضيلته يحظى بتقدير كبير لدى العراقيين، وأن الشعب العراقي في انتظار تشريف فضيلته؛ قائلًا: "نجدد دعوتنا لفضيلتكم لزيارة بلدكم العراق، ونتشوق لهذه الزيارة وننتظرها بشغف كبير، هذه الزيارة التي تأخرت كثيرًا"، مشيرًا إلى أن الشعب العراقي منسجم بكل طوائفه ومكوناته، وأن الحكومة الحالية تستوعب كل مكونات الشعب العراقي، وتمثل النسيج العراقي الحقيقي، وتقوم على الاحترام المتبادل بين الجميع.

كما قدم رئيس الوزراء العراقي الشكر لفضيلة الإمام الأكبر على زيارة وفد مجلس حكماء المسلمين والأزهر الشريف إلى العراق، مشيرًا إلى أن الزيارة حظيت بتقدير كل مكونات الشعب العراقي.

وأكد شيخ الأزهر ترحيبه بزيارة العراق، وتقديره لدعوة رئيس الوزراء، وعزمه الصادق لتلبية الدعوة في القريب العاجل، والتواصل مع كل مكونات الشعب العراقي، واعتزاز الأزهر بالعلاقة التي تجمع علماءه بعلماء العراق، وتمنيات الأزهر بأن يعود العراق إلى سابق عهده وازدهاره، وأن يقوم بعد عثرته، داعيًا الله أن يرزق الشعب العراقي الأمن والأمان وأن يمن على العراق بدوام الاستقرار والسلام.

ورافق رئيس وزراء العراق خلال زيارته شيخ الأزهر، وفد رفيع المستوى تضمن كلًا من فؤاد حسين نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية، ومحمد أمين نائب رئيس الوزراء وزير التخطيط، وأثير الغريري وزير التجارة، وعلي فاضل زريج وزير الكهرباء، وإحسان العوادي مدير مكتب رئيس الوزراء، والسفير أحمد نايف رشيد الدليمي سفير العراق لدى القاهرة، والدكتور كاظم الحسني مستشار رئيس الوزراء.