الإثنين 12 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

بـ45 مليون جنيه.. "التحالف الوطني" يوقع بروتوكولات تعاون لمزيد من الدعم للمستحقين

التحالف الوطني
التحالف الوطني

شهد التحالف الوطني علي توقيع بروتوكول تعاون بين كلاً من مؤسسة “حياة كريمة” وجمعية الأورمان ومؤسسة أبوهشيمة الخير، بهدف دعم 1200 مشروع تمكين اقتصادي لأهالي محافظة بني سويف خلال 6 أشهر بميزانية إجمالية بلغت نحو 45 مليون جنيه، فضلاً عن تقديم الدعم الغذائي لـنحو 3 آلاف مستحق شهرياً.

يأتي ذلك في إطار جهود التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي لخدمة الفئات الأولى بالرعاية والأكثر استحقاقًا بكافة محافظات الجمهورية.

يأتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، خلال المؤتمر الأول للتحالف الوطني بضرورة تكثيف الجهود لتقديم الدعم اللازم للفئات الأولى بالرعاية مع التركيز على المناطق النائية ، وتماشياً مع جهود التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، لإستكمال مستهدفات مبادرة 600 ألف باب رزق لدعم الأسر الأكثر إحتياجاً بجميع محافظات الجمهورية وذلك لتخفيف العبء عليهم وكذلك حدة الأثار السلبية للوضع الاقتصادي وتوفير حياة كريمة لهم وتحويلهم من متسهلكين إلى منتجين من خلال توفير فرص عمل لهم لإخراجهم من دائرة الإحتياج إلى دائرة الإكتفاء والإنتاج.

كما شهد التحالف الوطني أيضًا توقيع بروتوكول تعاون بين مؤسسة "حياة كريمة" ومؤسسة "مصر الخير"، لفك كرب الغارمين وتمكينهم إجتماعياً وإقتصادياً من خلال إعداد برامج تدريبية و تقديم خدمات التوجيه والإرشاد وتوفير فرص عمل ، فضلاً عن التوعية بأسباب ظاهرة الغرم بالمجتمع المصري وطرق القضاء عليها  من خلال تعزيز ثقافة ريادة الأعمال والعمل الحر والتوعية بخطورة إيصال الأمانة والاقتراض الاستهلاكي.

جدير بالذكر أنه بموجب البروتوكول ستتعاون المؤسسات الثلاث، بهدف تخفيف الأعباء عن كاهل الأسر الأكثر احتياجا، وتمكينهم على المستوى الاقتصادي، بتوزيع ٢٠٠ مشروع اقتصادي، و٣ أطنان لحوم، و٣ آلاف كرتونة غذائية، على الأسر الأولى بالرعاية في محافظة بني سويف.

يُذكر أن التحالف الوطني للعمل الاهلي التنموي انطلق فى شهر مارس 2022 ، بعد اعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية عام 2022 عاماً للمجتمع المدنى ، بمشاركة وعضوية كبرى مؤسسات العمل الأهلي والتنموي في مصر، حيث يضم 34 جمعية ومؤسسة أهلية وكيانات خدمية وتنموية منهم الإتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية والذي يضم في عضويته 30 اتحاد نوعيًا و27 اتحاد إقليميًا، والتي تعمل في مختلف مجالات التنمية على تنوعها من خدمية ، وصحية ، وتوعوية ، وتعليمية ، وعمرانية ، وغيرها بهدف الارتقاء بجودة حياة المواطن المصري.

مصر التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي حياة كريمه الرئيس السيسي دعم المواطنين الاكثر إحتياجا

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