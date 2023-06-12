خبير علاقات دولية: أمريكا تسعى لاحتواء أزماتها مع الصين

قال الدكتور أحمد سيد أحمد، خبير العلاقات الدولية، إن الولايات المتحدة الأمريكية تسعى لاحتواء صراعاعتها مع الصين تجاريًا وصناعيًا وسياسيًا، مُؤكدًا أن زيارة وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، إلى الصين تدعم هذه النظرية.

السياسة الأمريكية الصينية

وأكد خبير العلاقات الدولية، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مطروح للنقاش" المذاع عبر فضائية "القاهرة الإخبارية"، أن انفلات الأمور والاتجاه نحو المواجهة المباشرة بين الصين والولايات المتحدة الأمريكية سيعود بالضرر والخسائر على البلدين، لذا البعد عن الصراع المباشر بين الدولتين أمر في غاية الأهمية.

الصراع الأمريكي الصيني

وأضاف أن الصين تعتمد في علاقتها مع الولايات المتحدة، سياسة المنافسة وتراها الأنسب، خاصة أن الصين ترى أن الولايات المتحدة الأمريكية تعاملت مع الصين بنوع من الاستفزاز، وأنها تتحكم في مسارها وأمنها القومي بصورة غير مباشرة، لذا تسير الآن بنفس الطريقة التي اتبعتها أمريكا من قبل.