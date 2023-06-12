الإثنين 12 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

خبير علاقات دولية: أمريكا تسعى لاحتواء أزماتها مع الصين

الصين والولايات المتحدة
الصين والولايات المتحدة

قال الدكتور أحمد سيد أحمد، خبير العلاقات الدولية، إن الولايات المتحدة الأمريكية تسعى لاحتواء صراعاعتها مع الصين تجاريًا وصناعيًا وسياسيًا، مُؤكدًا أن زيارة وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، إلى الصين تدعم هذه النظرية. 

 

السياسة الأمريكية الصينية

وأكد خبير العلاقات الدولية، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مطروح للنقاش" المذاع عبر فضائية "القاهرة الإخبارية"، أن انفلات الأمور والاتجاه نحو المواجهة المباشرة بين الصين والولايات المتحدة الأمريكية سيعود بالضرر والخسائر على البلدين، لذا البعد عن الصراع المباشر بين الدولتين أمر في غاية الأهمية. 

 

الصراع الأمريكي الصيني 

وأضاف أن الصين تعتمد في علاقتها مع الولايات المتحدة، سياسة المنافسة وتراها الأنسب، خاصة أن الصين ترى أن الولايات المتحدة الأمريكية تعاملت مع الصين بنوع من الاستفزاز، وأنها تتحكم في مسارها وأمنها القومي بصورة غير مباشرة، لذا تسير الآن بنفس الطريقة التي اتبعتها أمريكا من قبل.

أحمد سيد أحمد العلاقات الأمريكية الصينية الصراع الأمريكي الصيني احتواء الأزمة القاهرة الإخبارية

الأكثر قراءة

إحالة مسجل خطر لحيازته أسلحة وذخيرة فى جنوب القاهرة للجنايات

الجنايات تحيل أوراق 7 متهمين قلتوا طفلا بالإسماعيلية إلى المفتي

منة الله عن مكالمة قرينة الرئيس: شعرت بأننى أتحدث مع والدتى

بعد التجربة السورية.. اللاجئون السودانيون إضافة للاقتصاد المصري أم عبء جديد؟

أول إصدار مصري للصكوك السيادية.. "الأفضل" في 2023 وفقًا لمؤسسة "GFC"

نائب وزير الخارجية يشارك فى اجتماع الدول العربية والجزرية الصغيرة بالمحيط الهادئ

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منى رجب

بسنت ونور.. شابتان رفعتا اسم مصر عاليًا

عبدالوهاب داود

فى كازابلانكا.. لم تكن هناك كرة قدم

ماجد حبته

البرلمان العربى.. جلسة مختلفة

وائل لطفي

اسمها منة عماد

هالة أمين

فريد حافظ.. هل يصبح بديل "حفيد البنا" فى أوروبا؟

محمد العسيري

إحنا نشتغل ف إيه؟

رشا عبدالمنعم

حين انفتح «باب عشق» فى مسرح الطليعة

وائل لطفي

حرب القوارب

صور

بعثة الأهلى تصل القاهرة بصحبة الأميرة الإفريقية

حضور بارز فى جنازة جورج إسحاق بالكاتدرائية المرقسية

افتتاح عيادة الشهيد حاتم سلومة للغسيل الكلوى بالمجان برعاية جمعية صناع الحياة وحياة كريمة

محطة تل أبيب

المزيد

شكرى يعرب عن القلق البالغ تجاه الاقتحامات الإسرائيلية للضفة الغربية وتصاعد وتيرة العنف

ارتفاع جرائم القتل فى البلدات العربية فى إسرائيل.. هل هى مسئولية نتنياهو؟

الخارجية الفلسطينية: مشروع ضم القدس امتداد للانقلاب الإسرائيلي على الاتفاقيات الموقعة