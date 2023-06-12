الإثنين 12 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

"الطاقة المتجددة" تستقر على تخصيص موقع لمشروع محطة "رياح أكواباور"

شركة أكوا باور
شركة أكوا باور

كشف مصدر في هيئة الطاقة المتجددة عن استقرار الهيئة على تخصيص موقع مشروع محطة لطاقة الرياح بقدرة 10 جيجاوات لصالح شركة أكوا باور السعودية بمنطقة غرب سوهاج في صعيد مصر، بتكلفة استثمارية للمشروع تقارب الـ 10 مليارات دولار.

وقال المصدر في تصريح خاص لـ"الدستور" إنه تم رفع مذكرة التخصيص لمجلس الوزراء ومخاطبة  الشركة السعودية لتحديد مكان توقيع اتفاق تخصيص موقع الإنشاء وبدء الخطوات التنفيذية للمشروع. 

كانت شركة أكوا باور السعودية وقعت في العاصمة السعودية الرياض مذكرة تفاهم مع هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة المصرية والشركة المصرية لنقل الكهرباء لإنشاء مزرعة رياح بقدرة 10 جيجاوات في مصر، وفقا لبيان وزارة الطاقة السعودية.

ووفق بيان صدر عن وزارة الطاقة السعودية، ستكون هذه ثاني أكبر مزرعة رياح في العالم بعد مشروع جانسو في الصين الذي تبلغ طاقته المخطط لها 20 جيجاوات. 

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