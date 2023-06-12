الإثنين 12 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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رئيس حزب الإصلاح والنهضة: إتاحة المعلومات حق أصيل للمواطنين

حزب الإصلاح والنهضة
حزب الإصلاح والنهضة

أكد هشام عبدالعزيز، رئيس حزب الإصلاح والنهضة، أن ملف حرية تداول المعلومات يعد إحدى النقاط الأساسية التي تناولها دستور 2014، باعتباره حقا أصيلا من حقوق الإنسان.

وقال خلال مداخلة هاتفية لشاشة إكسترا نيوز، اليوم الإثنين، إن أهمية إصدار بيانات ومعلومات من الجهات المسئولة بالدولة لتفادي بث الشائعات، موضحاً أننا بحاجة إلى تداول المعلومات حول قضية ما ليست شائعة ولم ترد الحكومة عليها.

وأشار إلى أنه يجب الفصل بين نوعية المعلومات، إذ توجد معلومات مفيدة في أطر حقوق الإنسان والصحافة والاقتصاد، وهناك معلومات أخرى خطر تداولها مثل المعلومات السيادية التي تخص الدول وأيضا معلومات الأمن القومي والمخابرات والملفات شديدة الحساسية، وهذا النوع له قوانين منظمة على مستوى كل الدول.

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