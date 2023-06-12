الإثنين 12 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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"بيزنطية مصر" تحتفل بذكرى القديسين بطرس وأنوفريوس

الكنيسة
الكنيسة

تحتفل الكنيسة البيزنطية اليوم بذكرى القديس أنوفريوس، وهو من كبار النساك في صعيد مصر حول القرن الرابع أو الخامس، إضافة الى القديس بطرس، والذي نسك في جبل آثوس، وانتقل إلى الله حول سنة 890.

وبهذه المناسبة القت الكنيسة عظة احتفالية قالت خلالها: إن الرّب يسوع المسيح ثابر أكثر فأكثر على عمل الخير لأعدائه بالرغم من كل الضغينة والاحتقار الذين كانوا يضمرانهما له... لقد طاف المدن والقرى والمجامع اليهودية، معلمًا إيانا أنّ الرّد على الإهانات لا يكون بإهانات أخرى مماثلة، إنّما بخير أكبر. عند قيامك بالخير لقريبك، إذا كان هدفك أن تنال رضى الله وليس رضى الناس، فمهما فعل الناس لك، لا توقف الخير الذي تفعله؛ فمكافأتك سوف تكون أوفر... لهذا السبب لم ينتظر الرّب يسوع المسيح مجيء المرضى إليه بل ذهب هو بنفسه إليهم، حاملاً إليهم في الوقت نفسه خيرين أساسيين: البشرى السّارة بالملكوت والشّفاء من كل أمراضهم.

وحتى هذا لم يكن كافيًا بالنسبة له: فأظهر بطريقة أخرى مواساته لهم. "ورأَى الجُموعَ فأَخذَته الشَّفَقَةُ علَيهم، لأَنَّهم كانوا تَعِبينَ رازِحين، كَغَنَمٍ لا راعيَ لها. فقالَ لِتلاميذِه: الحَصادُ كثيرٌ ولَكِنَّ العَمَلَةَ قَليلون. فاسأَلوا رَبّ الحَصادِ أَن يُرسِلَ عَمَلَةً إِلى حَصادِه". لاحظ مرة أخرى هروبه من المجد الباطل. لم يُرِد الرّب يسوع أن تتبعه كل هذه الجموع فأرسل إليهم تلاميذه. كان هذا لأنّه أراد أن يدرّب تلاميذه ليس فقط على الجهاد الذي سيقومون به في اليهودية بل من أجل الحرب التي سيلقونها في كلّ الأرض. 

لقد أعطى الرّب يسوع لتلاميذه القدرة على شفاء الأجساد، في انتظار أن تعهد لهم المهمة الأكثر أهمّية وهي شفاء النفوس. لاح كيف يُظهِر في الوقت عينه سهولة وضرورة هذا العمل. ماذا قال في الواقع؟ " الحَصادُ كثيرٌ ولَكِنَّ العَمَلَةَ قَليلون". أي كأنّي به يقول: لا أرسلكم لتقوموا بالزّرع بل بالحصاد... ومن قوله هذا، يتبين لنا أن الرب أعطاهم الثقة وأظهر لهم أنّ العمل الأهم قد تمّ بالفعل.

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