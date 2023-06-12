خالد بدوي: مبادرة "الأب القدوة" ترسيخ لضوابط التنشئة الأسرية السوية

أكد النائب خالد بدوي عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن مبادرة «الأب القدوة» التي أطلقتها وزارة التضامن الاجتماعي في إطار شهر التربية الإيجابية، تسهم في ترسيخ الدور الأسري والتنشئة الأسرية السوية والسليمة باعتبار الأب قدوة لأبنائه وتأكيد على دوره كعماد للاسرة.

وأضاف «بدوي» في تصريحات للمحررين البرلمانيين، أن تلك المبادرات تعكس أهمية استعادة دور الأب في الأسرة، خاصة بعد انتشار عدد كبير من الظواهر السلبية في المجتمع والتي أثرت بشكل كبير على الأسرة المصرية وتكوينها، بالإضافة إلى انتشار الجرائم مختلفة الأنواع التي تعتبر غريبة عن المجتمع المصري وتسببت في زعزعة الكيان الأسري واستقراره.

وأوضح عضو مجلس النواب، أن تكريم الأباء خلال فاعلية كبرى تنظمها وزارة التضامن الاجتماعي، من شأنه تحفيز الأباء على الحفاظ على التماسك الأسري والقيام بدورهم الطبيعي المنوط بهم للاهتمام بأسرهم.

وكانت أعلنت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى أن شهر يونيو الذي يتزامن مع شهر التربية الإيجابية، سيشهد ولأول مرة إطلاق مبادرة "الأب القدوة" التي تستهدف التأكيد على دور الأب في تأمين الكيان الأسري، في الحياة الأسرية السليمة والتنشئة السوية للأطفال.