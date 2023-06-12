الإثنين 12 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

إقبال كبير على شراء كراسات شروط إسكان التعاونيات بـ4 مدن جديدة

الاسكان الاجتماعي
الاسكان الاجتماعي

شهدت عملية شراء كراسات شروط الوحدات السكنية التي طرحتها الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان بــ4 مدن جديدة بمشروعات "لؤلؤة القاهرة الجديدة– لؤلؤة أكتوبر– لؤلؤة بد – لؤلؤة العاشر من رمضان"، بمساحات تتراوح من 95م: 155م، إقبالًا كبيرًا من المواطنين، وذلك في أول يوم من فتح باب سحب كراسات الشروط للوحدات السكنية المطروحة.

وأشارت الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان، في بيانٍ لها، إلى أن الإقبال الكثيف على شراء كراسات الشروط يعكس ثقة المواطنين الراغبين في الحصول على وحدات سكنية ضمن مشروعات الهيئة بعدة مدن، لافتةً إلى أن الفترة المقبلة ستشهد تطويراً في مختلف الخدمات والأنشطة التي تتولى الهيئة إدارتها.

وأكدت هيئة تعاونيات البناء والإسكان أن هناك تسهيلات كبيرة في السداد مع أساليب متعددة وامتيازات كبيرة للدفع الفوري والتقسيط حتى 10 سنوات، مشيرة إلى استمرار بيع كراسات الشروط حتى يوم الإثنين الموافق 26 يونيو الجاري.

كانت الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان، قد أعلنت عن فتح باب الحجز لعدد 361 وحدة سكنية استثمارية بمواقع متميزة بمشروعات الهيئة «لؤلؤة القاهرة الجديدة– لؤلؤة بدر– لؤلؤة أكتوبر– لؤلؤة العاشر من رمضان ) بمساحات تتراوح من 95م2 : 155م2.

وأوضحت الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان، أنه يتم الحصول على كراسة الشروط والمواصفات اعتباراً من اليوم الإثنين الموافق 12/6/2023، وحتى يوم الثلاثاء الموافق 27/6/2023، بمقر الهيئة الرئيسي بالعنوان: شارع سمير عبدالرءوف– امتداد مكرم عبيد– مدينة نصر.

وأشارت الهيئة إلى أنه سيتم إجراء قرعة التخصيص العلنية للوحدات السكنية بين المتقدمين طبقاً للبيان الوارد بكراسة الشروط لكل مشروع بنادي العلمين أمام مقر الهيئة الرئيسي بـ3 شارع سمير عبدالرءوف- امتداد مكرم عبيد– مدينة نصر.

شراء كراسات شروط الوحدات السكنية طرحتها الهيئة العامة لتعاونيات البناء لؤلؤة القاهرة الجديدة لؤلؤة أكتوبر لؤلؤة بدر لؤلؤة العاشر من رمضان المواطنين

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