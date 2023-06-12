مراسل "القاهرة الابارية" يكشف رسالة روسيا للناتو ردًا على المناورات الجوية

أكد حسين مشيك مراسل "القاهرة الإخبارية" من موسكو، أن القوات الأوكرانية تمكنت من استعادة بلدتين فقط في مقاطعة دونيتسك، وسط تكبيد كييف خسائر فادحة على مستوى العتاد والعناصر البشرية.

وأضاف أن البلدات التي تمكنت أوكرانيا من استعادتها صغيرة للغاية، وتحتوي على عددٍ قليل من المنازل، مشيرًا إلى آراء بعض الخبراء، الذي يرون أن استعادة القوات الأوكرانية لهذه البلدات لن يؤثر على مسار العملية العسكرية الروسية.

وأشار إلى أن العديد من الخبراء يعتقدون أن روسيا لا تزال قادرة على التصدي للهجمات الأوكرانية، وتكبيد كييف خسائر فادحة على مستوى العتاد والعناصر البشرية، مؤكدًا أن الجيش الروسي يحرص على نشر لقطات من عملياته العسكرية بشكل مستمر.

وكانت أوكرانيا أعلنت، أمس الأحد، أن قواتها أحرزت تقدمًا في قرى بلاهوداتني ونسكوتشني وماكاريفكا، بمنطقة دونيتسك، فيما أشار بعض المدونين العسكريين الروس البارزين إلى أن القتال ما زال مستمرًا في ماكاريفكا.