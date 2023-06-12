الوقائع الرسمية تنشر قرار محافظة كفر الشيخ باعتماد المخطط التفصيلي

نشرت الوقائع الوقائع الرسمية قرار محافظة كفر الشيخ قـرار رقم 1003 لسنة 2023 باعتماد تعديل المخطط التفصيلى المعتمد لغرب مدينة كفر الشيخ.

ونص القرار فى مادته الاولى المـادة الأولى يعتمد تعديل بالمخطط التفصيلى المعتمد لغرب مدينة كفر الشيخ - بتعديل موقع منطقة الإيواء الصادر بها قرار المحافظة رقم (2125) بتاريخ 29/5/2022 إلى سكنى بناءً على التظلم المقدم بالمعاملة رقم (1151230005727) بتاريخ 11/4/2023 مع سحب قرار المحافظة رقم (2125) بتاريخ 29/5/2022 المشار إليه

وجاء نص قرار محافظة كفر الشيخ قـرار رقم 1003 لسنة 2023 بتاريخ 24/5/2023 محافظ كفر الشيخ بعد الاطلاع على القانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية وتعديلاته ؛ وعلى القانون رقم 119 لسنة 2008 بإصدار قانون البناء ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما ؛ وعلى القانون رقم 222 لسنة 1955 بشأن فرض مقابل تحسين على العقارات التى يطرأ عليها تحسين بسبب أعمال المنفعة العامة ؛ وعلى كتاب الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية بالمحافظة المؤرخ 17/5/2023 والمرفق به محضر اجتماع لجنة الإشراف على أعمال التخطيط العمرانى بالمحافظة المؤرخ 18/4/2023 المتضمن الموافقة على تعديل بالمخطط التفصيلى المعتمد لغرب مدينة كفر الشيخ - بتعديل موقع منطقة الإيواء الصادر بها قرار المحافظة رقم (2125) بتاريخ 29/5/2022 إلى سكنى بناءً على التظلم المقدم بالمعاملة رقم (1151230005727) بتاريخ 11/4/2023 ؛ وعلى ما تقتضيه المصلحة العامة.

قـــــرر: المـادة الأولى - يعتمد تعديل بالمخطط التفصيلى المعتمد لغرب مدينة كفر الشيخ - بتعديل موقع منطقة الإيواء الصادر بها قرار المحافظة رقم (2125) بتاريخ 29/5/2022 إلى سكنى بناءً على التظلم المقدم بالمعاملة رقم (1151230005727) بتاريخ 11/4/2023 مع سحب قرار المحافظة رقم (2125) بتاريخ 29/5/2022 المشار إليه .

المــادة الثانية - ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية .

المـادة الثالثة - على جميع جهات الاختصاص تنفيذ هذا القرار اعتبارًا من اليوم التالى لتاريخ نشره . محافظ كفر الشيخ اللـواء/ جمال نور الدين

كما صدر ايضا قرار المحافظه باعتماد تعديل بالمخطط التفصيلى المعتمد لقرية القرضا - التابعة للوحدة المحلية لقرية كفر الحمراوى - مركز كفر الشيخ