السيطرة على حريق التهم شقة سكنية بالعجوزة دون إصابات

تمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على حريق نشب داخل شقة سكنية فى شارع لبنة السرايات بمنطقة العجوزة، وذلك بعدما انتقلت قوات الحماية المدنية وتمت السيطرة عليه دون وقوع إصابات وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتولت النيابة التحقيق.

كانت البداية عندما تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة، بلاغًا يفيد بنشوب حريق داخل شقة سكنية فى منطقة العجوزة، وتم الدفع بـ3 سيارات إطفاء لمكان الحريق، وفرض كردون أمنى بمحيط الحريق لمحاصرته ومنع امتداده وتمت السيطرة عليه دون وقوع إصابات.