خلال 24 ساعة.. تداول 40 سفينة حاويات وبضائع عامة بميناء دمياط

ذكر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط ، اليوم الاثنين ، أنه تم تداول 40 سفينة حاويات وبضائع عامة و 5823 شاحنة بالميناء خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وبلغت حركة الصادر من البضائع العامة 17448 طنا، تشمل 5500 طن يوريا و 5448 طن رمل و 6500 طن بضائع متنوعة، كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 45532 طنا.

وتشمل 2634 طن خردة و 503 أطنان بازلاء و 536 طن بذرة كتان ، و2200 طن كسب فول صويا، و7947 طن حديد، و 2344 طن أرز معبأ، و1627 طن فول صويا صب، و 3110 أطنان زيت طعام، و5500 طن كسب صويا، و9650 طن ذرة، و8921 طن قمح، و 560 طن بضائع متنوعة.

بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 626 حاوية مكافئة، وعدد الحاويات الوارد 390 حاوية مكافئة في حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 4600 حاوية مكافئة.

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 158082 طنًا، بينما بلغ الرصيد في مخازن القطاع الخاص 228716 طنًا.