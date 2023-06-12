الإثنين 12 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

وزير المالية للنواب: موازنة 2023- 2024 استثنائية نظرا للظروف العالمية

وزير المالية
وزير المالية

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية  أن موازنة العام المالي 2023- 2024 موازنة استثنائية ، نظرا للظروف التي يمر بها العالم أجمع، والتي انعكست علي أرقام ومؤشرات الموازنة لأنها نتاج وترجمة للاستراتيجيات و التحديات.

 جاء ذلك خلال الجلسة العامة، اليوم الاثنين، لمناقشة التقرير العام للجنة الخطة والموازنة عن مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2023- 2024، ومشروع الموازنة العامة للدولة، ومشروعات موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، والهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية 2023- 2024.

وأضاف وزير المالية، أن ارتفاع أسعار السلع عالميا، والآثار السلبية للحرب الروسية الأوكرانية  ظهرت تداعياتها في ارتفاع معدلات التضخم وارتفاع سعر الفائدة، وتابع الوزير  كنا نقترض بـ 10-11%، دلوقتي أسعار الفائدة 24% وده انعكس علي الفوائد ".

-  ارتفاع أسعار الفائدة محليا وعالميا 

واستطرد : "اسعار الفائدة ارتفعت محليا وعالميا و سعر الصرف ارتفع أيضا ، وهو ما انعكس في عجز الموازنة "، واشار الي وجود توقعات بانخفاض التضخم وانخفاض اسعار الفائدة  نهاية العام الجاري.

وقال وزير المالية :" نعلم جيدا أن علينا دور عند استقرار الأوضاع العالمية وانخفاض معدلات التضخم بأن نعوض المجتمع عن هذا الاثر السلبي".

ولفت معيط إلي أن هناك 35 هيئة اقتصادية تحقق أرباح بلغت 196 مليار جنيه وتحقق فائض 37 مليار جنيه ، وتابع لدينا 3 هيئات تحقق  خسائر ومنها الهيئة الوطنية للإعلام والتي بلغت خسائرها 12.2 مليار جنيه، بالإضافة إلى الهيئة القومية للأنفاق والتي تحقق خسائربـ 11.7 مليار جنيه لالتزامها بتمويل مشروعاتها، الي جانب هيئة السكة الحديد والتي لديها خسائر بـ2.9 مليار جنيه لما تتحمله من أعباء ممثلة في استكمال عدة مشروعات وتحديث إشارات وخلافه.

- دعم هيئة التأمينات الاجتماعية بـ 202 مليار جنيه 

ولفت " معيط "، إلى أن الموازنة العامة للدولة ستدعم تلك الهيئات ب10 مليارات جنيه ، بالإضافة إلى دعم هيئة التأمينات الاجتماعية بـ 202 مليار جنيه لدعم اصحاب المعاشات ، مشددا علي تأييد توصية لجنة الخطة والموازنة بالمجلس بضرورة توفيق أوضاع الهيئات الخاسرة.

- ملتزمون بتنفيذ الأحكام القضائية

وفيما يخص تنفيذ الأحكام القضائية ، قال وزير المالية :"ملتزمون بتنفيذ الأحكام ونفذنا 6 آلاف حكم قضائي كل الاحكام اللي بتيجي بنفذها "

كما اكد الوزير وجود عدة مبادرات لدعم الصناعة ، ومنها مبادرة تشجيع الإنتاج للتصدير بـ 23.5 مليار جنيه ، بالإضافة الي دعم الكهرباء للصناعة ب6 مليار جنيه وتعميق صناعة السيارات في مصر بنصف مليار جنيه.

وأعلن الانتهاء من اللائحة التنفيذية لقانون المالية الموحد ، وخلال اسبوع سيصل تقريرها من الهيئات التي تقوم بمراجعتها لإصدارها خلال أسابيع ، قائلا:" انتهينا من اللائحة التنفيذية للمالية العامة، ولأن عند إعداد القانون قامت عدد من الهيئات ومنها صندوق النقد مراجعته معنا ..عملنا نفس القصة مع اللائحة ووعدونا بإرسال تقريرهم خلال أسبوع وعندما يأتي سنصدرها خلال اسابيع ".

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