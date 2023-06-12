الإثنين 12 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

تيسير مطر يهنئ تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بمرور 5 سنوات على تدشينها

النائب تيسير مطر
النائب تيسير مطر

هنأ تيسير مطر، رئيس حزب إرادة جيل ووكيل لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ وأمين عام تحالف الأحزاب المصرية المكون من 42 حزبًا سياسيًا، تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بمرور 5 سنوات على تدشينها كمنصة حوارية لشباب مصر.

وذكر النائب تيسير مطر أن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين استطاعت خلال 5 سنوات أن تلفت أنظار الشعب المصري من خلال أداء راقٍ ومتميز وهو ما ظهر بوضوح في مجلسي النواب والشيوخ من خلال الأداء البرلماني الرقابي والتشريعي لنواب التنسيقية. 

وأوضح أن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين نجحت فى إعداد وتأهيل الكوادر الشبابية كما جعلت من الحوار سمة جيل من شباب الأحزاب والسياسيين تجمعهم المصلحة الوطنية لمصر. 

وتمنى النائب تيسير مطر باسمه ونيابة عن حزب إرادة جيل وتحالف الأحزاب المصرية كل النجاح والتوفيق لتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين فى مسيرتها الوطنية.

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