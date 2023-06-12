الإثنين 12 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

"الأرصاد" تحذر من منخفض جوى غدًا

منخفض جوي
منخفض جوي

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن البلاد ستمر بمنخفض جوي سطحي سيؤدي إلى إثارة الرمال والأتربة، اعتبارًا من الغد الثلاثاء.

وقالت غانم، خلال مداخلة هاتفية لـ"دي إم سي"، اليوم الإثنين: سوف تشهد عدد كبير من المحافظات فى الفترة المقبلة حالةً من الارتفاع في نسبة الرطوبة ليلًا، مع تأثرنا اعتبارًا من الغد بمنخفض جوي سطحي سيؤدي إلى إثارة الرمال والأتربة، فيما تكون الأجواء ليلًا معتدلة.

وأوضحت عضو المركز الإعلامي للأرصاد: الطقس اليوم مستقر بدرجة كبيرة، ولكن سنلاحظ ارتفاعًا في درجات الحرارة بنحو درجتين، لافتة إلى أن هناك ارتفاعًا في نسبة الرطوبة سيزيد من الشعور بارتفاع الحرارة، حيث يسود طقس حار على القاهرة الكبرى، ومحافظات الوجه البحري، ومائل للحرارة على السواحل الشمالية نهارًا.

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