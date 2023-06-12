تنفيذ محطة بخارية هجينة بالجامعة اليابانية تعمل بالطاقة الشمسية

افتتح الدكتور عمرو عدلي، رئيس الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا، محطة بخارية هجينة تجريبية داخل الجامعة؛ تعمل بمشاركة الطاقة الشمسية لإنتاج الكهرباء وتحلية المياه والتبريد، وذلك بتمويل من هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار STDF.

وأوضح رئيس الجامعة أن المشروع يهدف إلى استغلال الطاقة الشمسية كمصدر مشارك للطاقة لتشغيل منظومة هجينية لإنتاج الطاقة الكهربائية والمياه العذبة بالإضافة إلي التبريد.

ومن جانبها، أوضحت الدكتورة منى جمال الدين إبراهيم عميد كلية هندسة مصادر الطاقة والبيئة والكيمياء والبتروكيماويات ورئيس المشروع، أن النظام يتكون من وحدة طاقة بخارية تعمل بالسولار مع مشاركة من الطاقة الشمسية المركزة (CSP) لإنتاج الطاقة الكهربية، والبخار الخارج من التوربينة يتم استغلاله في تشغيل كل من وحدتي التحلية والتبريد.

وأضافت أنه يتم إنتاج الطاقة الكهربائية بقدرة 5 كيلووات وإنتاج 1 متر مكعب/ يوم من المياه المحلاه، كما يتم إنتاج 5 كيلووات تبريد من خلال وحدة تبريد تعمل بالامتصاص. علما بأن أغلب المكونات يتم تصنيعها محليا.

وأكدت عميد الكلية أن المشروع يسعى إلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة وهى:

الهدف 3: الصحة الجيدة والرفاهية.

الهدف 6: المياه النظيفة والنظافة الصحية.

الهدف 7: طاقة نظيفة وبأسعار معقولة.

الهدف 11: مدن ومجتمعات محلية مستدامة

الهدف 13: العمل المناخي

الهدف 17: عقد الشراكات لتحقيق الأهداف

وكانت قد حصدت الجامعة المصرية اليابانية المركز الـ55 عالميا على مستوى1591 جامعة دوليا والتاسع محليا على مستوى 37 جامعة من الجامعات المصرية تم ظهورها في تصنيف تايمز البريطاني للتعليم العالى لتأثير الجامعات في تحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة لعام 2023.

وأوضح رئيس الجامعة أن هذا الإنجاز نتيجة دعم مجلس الأمناء والبحث العلمي والتأثير، والاستفادة من الخبرات اليابانية الكبيرة في البحوث ذات الصلة بأهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة. وعلى الرغم من حداثة الجامعة وعدد أعضاء هيئة تدريس الجامعة المحدود نسبيًا، فإنه أوضح أن تحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة يعد من ضمن أهداف الخطة الإستراتيجية 2021-2025 للجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا.

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