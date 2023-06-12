أشهر ترانيم الأقباط في فترة صوم الرسل

تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، في الفترة الراهنة بفترة صوم الرسل، التي تنتهي يوم 12 من شهر يوليو المقبل، بمعدل 37 يومًا.

ريتا جرجس، المرنمة من ايبارشية بني سويف، قالت في تصريح خاص لـ الدستور، إن أشهر وأبرز الترانيم التي يترنم بها الأقباط في فترة صوم الرسل، هي ترنيمة خبرنى يا يوحنا، وهي ترنيمة تراثية تنتشر في اجتماعات الأقباط لاسيما الاجتماعات التي تضم الأسر والعمال والحرفيين والسيدات.

وتقول الترنيمة التي تتحدث عن أشهر رسل السيد المسيح مثل يوحنا و بطرس وتوما:

خبرني يا يوحنا عن صدره الحنان.. وإزاي كنت بتسند راسك وفي أي مكان

جاوبني يالا وقوللي رد يوحنا وقال : دا صدره واسع واسع يساع كل الناس

وقلبه نابض نابض كل محبة واحساس مش لاقي زي صدره أتكي عليه في أمان

وإنت يا بطرس خبرني عن صخرة الإيمان.. وإزاي الرب أقامك من أعمدة البنيان

جاوبني يالا وقوللي رد بطرس وقال : دا أقامني في كنيسته رغم كل الإنكار

وضمني لعروسته في محفل الأبرار مش لاقي زيه صخرة تستندي في كل زمان

ويا توما تعال وقوللي الشك كيف كان.. وإزاي خلاك تؤمن لما رأيت بالعيان

جاوبني يالا وقوللي رد توما وقال : دا جرحه واضح واضح شفته مكان المسمار

وفي جنبه أسر الطعنه من حربة الغدار مش لاقي زي جروحه تدخلني للأعماق

وإنتوا يا كل الأحباء قولولي كمان وكمان.. عن ينبوع المحبة وعن فيض الحنان

رد التلاميذ وقالوا ما لم يخطر على بال : دي محبة قوية قوية أقوى حتى م الموت

ودي عيشة هنية هنية عربون حياة الملكوت.. مش ممكن ننسى أبداً صورته جوه البستان

وتعتبر ترنيمة فلنسبح الرب من ضمن الترانيم الاوسع انتشارا في مثل هذه المرحلة:

+فلنسبح اسم الرب لأنه بالمجد تمجد

ق:صَعد إلى أعلى السموات وأرسل لنا الباراقليط روح الحق المعزي أمين الليلويا

+جعل الاثنين واحدًا أي السماء والأرض

+تعالوا يا جميع الشعوب لنسجد ليسوع المسيح

+ هذا هو الله مخلصنا ورب كل جسد

+ثالوث في واحد وواحد في ثالوث الآب ولأبن والروح القدوس روح الحق المعزى أمين الليلويا