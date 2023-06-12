الأوبرا تنهى استعداداتها لاستقبال حفل هبة طوجى وأسامة الرحبانى للمرة الأولى

أنهت دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر استعداداتها لاستقبال أول حفلات المطربة اللبنانية هبة طوجى مع الموسيقار الكبير أسامة الرحبانى وبمصاحبة سينى سيمفونى أوركسترا بقيادة المايسترو أحمد عويضة والمقام فى الثامنة والنصف مساء الجمعة 16 يونيو على المسرح الكبير.

هبة طوجى تجمع الطابع الشرقى والكلاسيكى والروح الفنية اللبنانية على المسرح الكبير

أعدت هبة طوجي مجموعة من مميزة من أعمالها الغنائية التى تمزج بين الطابع الشرقي والكلاسيكى والروح الفنية اللبنانية لحنها الموسيقار أسامة رحبانى ووزعها قائد الحفل المايسترو أحمد عويضة منها "حلم، يمكن حبيتك، يا حبيبي خليك حدي، خلاص، لونبقي سوا، حبيبي خلاص، قل لى يا حبيبي، مين اللي بيختار، بعد سنين، لابداية ولا نهاية، أول ما شوفته، زمان، بلد التناقض"، إلى جانب أحدث أعماله بعنوان سلم علي مصر، والتي تهديها لمصر وشعبها، بالإضافة إلى عدد من مؤلفات الموسيقى العربية الشهيرة، منها طلعت يا محلا نورها، حنا السكران وغيرها.

أسعار تذاكر حفل هبة طوجى بالأوبرا

من المتوقع أن يرفع حفل هبة، لافتة كامل العدد، خاصة أنه نفدت نسبة كبيرة من تذاكر فور طرحها للجمهور، وانقسمت أسعار تذاكر الحفل على الموقع التابع لدار الأوبرا للحجز الإلكتروني، إلى أربع فئات، الأولى بمبلغ 3510 جنيهات، والثانية بقيمة 3210 جنيهات، أما الثالثة بقيمة 2510 جنيهات، والرابعة والأخيرة بقيمة 1810 جنيهات.

جدير بالذكر أن هبة طوجى مطربة وممثلة اكتشفها الموسيقار أسامة الرحبانى، ولدت في العاشر من ديسمبر عام 1987 في ببيروت، بدأت دراسة الغناء من عام 2002 حتى 2005، تخصصت في الدراسات السمعية والبصرية والسينمائية في جامعة القديس يوسف في بيروت إلى جانب دراستها الأساسية في الأدب الفرنسي، عملت على تطوير التقنيات الصوتية والتفسير مع المنتج اللبناني والملحن أسامة الرحباني، والدروس الصوتية مع وديع أبي رعد، شاركت في أحد البرامج الفرنسية لاكتشاف المواهب، من أهم أعمالها مثل الريح، عودة الفينيق، عالبال يا وطنا وغيرها.