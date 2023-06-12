توقف حركة التداول بالبورصة نتيجة عطل مفاجئ فى خط الربط الرئيسى مع الشركات

توقفت التعاملات بالبورصة المصرية على شاشات التداول اللحظية للمستثمرين قرب منتصف تعاملات، اليوم الإثنين، نتيجة عطل فني أصاب خطوط الربط بين البورصة المصرية وأنظمة التداول عبر الشاشات اللحظية التى يتابعها المتعاملون.

وقامت شركات الوساطة المالية بالتنبيه على المتعاملين، لإبلاغهم بتوقف حركة التداولات نتيجة العطل المفاجئ في خط ربط البورصة الرئيسي على مستوى جميع الشركات.

وكانت تداولات، الأمس، شهدت أيضا عطلا في خطوط الربط لكن قبل بدء التداولات، وهو ما تم تداركه قبل بدء جلسة التداول.

وصعدت أسهم ومؤشرات البورصة المصرية بنحو جماعي لدى مستهل تعاملات، اليوم الإثنين، ثانى تعاملات الأسبوع، بدعم من استمرار عمليات الشراء الموسعة من جانب المؤسسات المالية وصناديق الاستثمار المصرية، فضلا عن عودة الاتجاه الشرائي للمستثمرين الأفراد المصريين بعد فترة طويلة من البيع العشوائي، تلك التي قابلتها عمليات بيع من جانب المؤسسات المالية وصناديق الاستثمار الأجنبية والعربية والمتعاملين الأفراد العرب والأجانب على أغلبية أسهم السوق المتداولة.

وارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجي إكس 30" بنسبة بلغت 0.28%، ليصل إلى مستوى 17788 نقطة، كما ارتفع مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة بلغت 0.42%، ليصل إلى مستوى 3269 نقطة، ما ساهم فى ارتفاع مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة بلغت 0.38% ليصل إلى مستوى 21387 نقطة، بالتزامن مع الصعود الذى حققه مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة بلغت 0.55% ليصل إلى مستوى 7467 نقطة.

على صعيد متصل، ارتفع المؤشر الذى يقيس أداء الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة بلغت 0.22%، ليصل إلى مستوى 3645 نقطة، ما ساهم فى امتداد الارتفاعات للمؤشر الأوسع نطاقا "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، الذى صعد بنسبة بلغت 0.27%، ليصل إلى مستوى 5348 نقطة.