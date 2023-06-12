للنصب.. القبض على صاحب سلسلة محلات شهيرة لتنفيذ حكم بالسجن عامين

ألقت الأجهزة الأمنية القبض على صاحب سلسلة محلات شهيرة، لتنفيذ حكم صادر ضده بالحبس لمدة عامين، بتهمة النصب على عدة أشخاص والاحتيال عليهم في منحهم العلامة التجارية.

كانت معلومات قد وردت إلى رجال المباحث، عن موقع تواجد صاحب سلسلة المحلات، "و.ص"، وصادر ضده حكم بالحبس من محكمة جنح السويس الجزئية لمدة عامين، في تهمة النصب على مجموعة من المواطنين، مقابل منحهم العلامة التجارية الخاصة بسلسلة المحلات التي يملكها، إلا أنه لم يف بوعده، واستولى على الأموال.

توجهت قوة أمنية إلى منزل صاحب سلسلة المحلات، وتم القبض عليه واقتياده إلى قسم الشرطة واستدعاء المجني عليهم، للتعرف عليه.