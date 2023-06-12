الإثنين 12 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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طلاب الثانوية الأزهرية: امتحان الاستاتيكا صعب ومحتاج وقت إضافى

طلاب الثانوية الأزهرية
طلاب الثانوية الأزهرية

أدى 50 ألفًا من طلاب القسم العلمى للثانوية الأزهرية، اليوم الإثنين، امتحان الدور الأول لمادة "الاستاتيكا"، للشهادة الثانوية الأزهرية للعام الدراسي 2022/ 2023.

وقال الطلاب من أمام أحد معاهد محافظة القاهرة إن الامتحان كان يحتاج إلى وقت أكبر للإجابة عن الأسئلة.

وقال أحد الطلاب: "الامتحان كان طويل، والوقت مش كافي"، وأضاف الطالب عمر محمد: "الامتحان كان طويل بس الحمدلله، وكان فيه أسئلة صعبة وكنا محتاجين وقت أطول".

وأوضح زميله: "الامتحان كان صعب وعايز مهندس يحله، والوقت المخصص ليه مكنش كافي".

وعلق آخر: "الامتحان كان كويس، بس مشكلته الوقت، كنا محتاجين وقت أطول، لكن بشكل عام الامتحان جيد وفي مستوى الطالب المتوسط".

وأعلن قطاع المعاهد الأزهرية أن عدد المتقدمين للشهادة الثانوية الأزهرية هذا العام بقسميها العلمي والأدبي ١٤١٥٠٩ طلاب وطالبات، حيث بلغ عدد المتقدمين من القسم الأدبي ٩٠٧٧١، من البنين ٥٦٢٨٧، والفتيات ٣٤٤٨٤، ومن القسم العلمي من البنين ٢٧٤٣٥، والفتيات ٢٣٣٠٣ بإجمالي ٥٠٧٣٨، موزعين على ٥٨٨ لجنة على مستوى الجمهورية.

وتوجد غرفة عمليات تعمل على مدار الساعة بقطاع المعاهد الأزهرية لتلقي أي شكاوى واستفسارات بخصوص امتحانات شهادة الثانوية الأزهرية، وتشكلت الغرفة بناءً على توجيهات الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف، والشيخ أيمن عبدالغني، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية.

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