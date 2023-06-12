الإثنين 12 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

ضبط شخص تعدى على ابن عمه بسبب خلافات عائلية فى القاهرة

حبس
حبس

ضبطت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية شخص بالقاهرة تعدى على ابن عمه وأصابه بحروق بسبب خلافات عائلية.

في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة المطرية بمديرية أمن القاهرة بقيام شخص بإضرام النيران بنجل عمه بسبب خلافات عائلية بدائرة القسم. 

وبالانتقال والفحص تم التقابل مع المجنى عليه موظف - مقيم بمحل البلاغ "مصاب بحروق بالذراع الأيسر"، وبسؤاله اتهم نجل عمه "عامل- مقيم بذات العنوان" بإحداث إصابته بسبب خلافات عائليه بينهما.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المشكو في حقه، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه باستخدام زجاجه بداخلها "بنزين" وإشعالها وإلقائها على المجنى عليه محدثاً إصابته المشار إليها.

الداخلية وزارة الداخلية قسم شرطة المطرية مديرية امن القاهرة

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