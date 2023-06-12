الإثنين 12 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الكرازة

اليوم.. بداية صوم الرسل في كنيسة الروم الأرثوذكس

الكنيسة
الكنيسة

تبدأ كنيسة الروم الأرثوذكس اليوم صوم الرسل، وقال الأنبا نيقولا انطونيو، متحدث الكنيسة، يبدأ هذا الصوم اعتبارًا من يوم الإثنين التالي لأحد جميع القديسين وينتهي بعيد القديسَيْن بطرس وبولس

هذا العام 2023 يبدأ صوم الرسل من يوم الإثنين 12 يونيو وينتهي يوم 29 يونيو يوم عيد القدّيسَين بطرس وبولس، وفي هذا الصوم يسمح بأكل السمك ما عدا يومي الأربعاء والجمعة.

واختتم: تُعَيّد كنيستنا للقديسين بطرس وبولس في يوم واحد لأن التقليد الكنسي يذكر أنهما استشهدا معاً في ٢٩ يونيو عام ٦٥م في مدينة روما.

واختُتم بعد ظهر يوم 7 يونيو 2023 اجتماع اللجنة اللاهوتية المشتركة الدولية للحوار بين الكنائس الأرثوذكسية وكنيسة روما الكاثوليكية بنجاح في بطريركية الإسكندرية وسائر إفريقيا.

أثناء رحيل الأرثوذكس الإثنين والعشرون والكاثوليك الثمانية عشر من رؤساء أساقفة وكرادلة وأساقفة وشيوخ (Elders) وعلماء لاهوت، أعرب بابا وبطريرك الإسكندرية وسائر أفريقيا، البابا ثيودورس الثاني عن رضاه ومشاعره السعيدة.

وقال:"نمجد الثالوث لهذا اللقاء اللاهوتي التاريخي الذي اختتم بنجاح بالإجماع بعاطفة مقدسة وفرح عظيم. نودع الرؤساء المشاركين الموقرين والأعضاء الكرام في اللجنة الدولية المشتركة للحوار اللاهوتي بين الكنائس الأرثوذكسية والكنيسة الكاثوليكية، والتي اجتمعت في الفترة من 1 إلى 7 يونيو في بطريركية الإسكندرية وسائر إفريقيا بتاريخها الغني ومستقبلها الواعد.
 

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