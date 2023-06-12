الإثنين 12 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الكرازة

كنيسة الروم الأرثوذكس تحتفل بأسبوع جميع القديسين

ثيؤدوروس
ثيؤدوروس

تحتفل كنيسة الروم الأرثوذكس بأسبوع جميع القديسين.

وقال الأنبا نيقولا انطونيو، مطران طنطا والغربية، ومتحدث الكنيسة الرسمي، في تدوينة له إنه: مع أنه لكل قديس عيد خاص به حسب ترتيب كنيستنا الأرثوذكسية المقدسة على مدار السنة، غير أن أباء كنيستنا المقدسة وضعوا هذا العيد في الأحد الأول بعد عيد العنصرة لكي يُظهروا للعالم "ثمار الروح القدس ولإظهار نعمته وقوته التي تحل على المؤمنين جاعلاً إياهم قديسين".

ووضعت الكنيسة لهم هذا العيد الجامع لتُظهر أنهم جميعاً رغم إختلاف هوياتهم والطريقة التي أنتقلوا بها إلى الحياة الأبدية أنه كان يجمعهم شيء واحد "وهو الجهاد من أجل الخلاص والتأله بالنعمة". 

وهذا يعطي رجاءً لنا نحن ايضاً بأنه إذا جاهدنا سنصل الى القداسة، باتخاذهم مثالاً لنا لنقتدي بسيرتهم وبفضائلهم لنستحق مشاركتهم في المجد الأبدي.

قد تكون صورة ‏‏شخص واحد‏ و‏نص‏‏

وينص انجيل أحد جميع القديسين على الاتي: "فصلٌ شريفٌ من بشارة القديس مَتّى الإنجيلي البشير والتلميذ الطاهر.. قال الرب لتلاميذه كل من يعترف بي قدام الناس أعترف أنا به قدام أبي الذي في السماوات، ومن ينكرني قدام الناس أنكرهُ أنا قدام أبي الذي في السماوات، من أحبَّ أباً أو أمًّا أكثر مني فلا يستحقني ومن أحب ابناً أو بنتاً أكثر مني فلا يستحقني، ومن لا يأخذ صليبه ويتبعني فلا يستحقني.

فأجاب بطرس وقال له هوذا نحن قد تركنا كلَّ شيءٍ وتبعناك فماذا يكون لنا، فقال لهم يسوعُ الحقُّ أقول لكم إنكم أنتم الذين تبعتموني في جيلِ التجديد متى جلس ابنُ البشرِ على كرسي مجدِه تجلسون أنتم أيضاً على اثني عشر كرسياً تدينون أسباطَ إسرائيلَ الاثني عشر، وكلُّ من ترك بيوتاً أو أخوة أو أخوات أو أباً أو أماً أو امرأة أو أولاداً أو حقولاً من أجلِ اسمي يأخذ مائةَ ضعفٍ ويرث الحياةَ الأبدية، وكثيرون أولون يكونون آخرين وآخرون يكونون أولين".

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