الإثنين 12 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

ولي أمر طالبة بسوهاج: الامتحانات تسير بشكل جيد ونتواجد لدعم أولادنا

الثانوية العامة
الثانوية العامة

حالة من الترقب والقلق تنتاب أهالي طلاب وطالبات الثانوية العامة بمحافظة سوهاج المنتظرين خارج اللجان للاطمئنان على ذويهم في أولى أيام امتحانات الثانوية العامة بسوهاج.

وقال صالح عز الدين ولي أمر الطالبة ليلي صالح إن القلق يساور كل أولياء الأمور خاصة في تلك اللحظات الحاسمة التي تحدد مستقبل أبنائهم ومهما كانت سهولة الامتحان فنحن نتواجد لدعم أولادنا ليجنوا ثمرة تعبهم، مشيدا بالنظام وسهولة الدخول لطلاب في المحافظة وتيسير كل سبل الراحة والدعم لهم.

وبدأ توافد طلاب الثانوية العامة اليوم بمحافظة سوهاج لأداء أولى امتحانات الثانوية العامة بمحافظة سوهاج، حيث يؤدي 29 ألفا و400 طالب وطالبة بالثانوية العامة بمحافظة سوهاج لأداء أولى امتحانات الثانوية العامة ضِمن امتحانات نهاية العام، للعام الدراسي 2023، التي تستمر حتى 12 من شهر يوليو القادم، موزعين على 72 لجنة، بالإضافة إلى 10 لجان احتياطية، مشيرًا إلى أن المديرية أنهت جميع استعداداتها لانطلاق الامتحانات، بالتعاون مع جميع الجهات المعنية من المديريات الخدمية، والجهات الأمنية، والوحدات المحلية

فيما أعلن اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، عن إنتهاء مديرية التربية والتعليم بالمحافظة بالتعاون مع جميع الجهات المعنية، من استعداداتها لبدء امتحانات نهاية العام الدراسي للشهادة الثانوية العامة، والمقرر لها يوم الإثنين 12 يونيو الجاري، في 72 لجنة عامة على مستوى المحافظة.

وأكد محافظ سوهاج على توافر كافة التجهيزات اللازمة بمقار اللجان لاستقبال الطلاب والمراقبين، وتوفير المناخ المناسب لأداء الامتحانات، موجهاً بالتنسيق والتواصل بين غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة، وغرفة عمليات مديرية التربية والتعليم، والغرفة المركزية لوزارة التربية والتعليم، وغرف العمليات الفرعية بالمراكز لتلقى أي بلاغات والتعامل معها بشكل فوري.

ووجه " الفقي " رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء بضرورة المتابعة على مدار الساعة والتأكد من توافر كافة التيسيرات اللازمة، والتعاون مع الجهات الأمنية المختصة بتأمين اللجان، مشددًا على تكثيف أعمال النظافة بمحيط المدارس، ومنع الباعة الجائلين ورفع الإشغالات، وذلك لتوفير الهدوء في محيط لجان الامتحانات.

ومن جانبه قال الدكتور ياسر محمود وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، أنه تم عقد لقاء تدريبي لرؤساء لجان امتحانات الثانوية العامة بسوهاج، مشيرا إلى أن عدد الطلاب المتقدمين لامتحانات الشهادة الثانوية العامة هذا العام بلغ 29 ألفا و400 طالبا وطالبة، موزعين على 72 لجنة، بالإضافة إلى 10 لجان احتياطية، مشيرًا إلى أن المديرية قد أنهت جميع استعداداتها لانطلاق الامتحانات، بالتعاون مع جميع الجهات المعنية من المديريات الخدمية، والجهات الأمنية، والوحدات المحلية.

أهالي طلاب وطالبات الثانوية العامة طالبات الثانوية العامة إمتحانات الثانوية العامة بسوهاج المنتظرين خارج اللجان طلاب وطالبات الثانوية العامة

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