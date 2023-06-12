الإثنين 12 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

رئيس الشيوخ يهنئ نادى الأهلى بالفوز بدورى أبطال إفريقيا

المستشار عبدالوهاب
المستشار عبدالوهاب عبدالرازق

بعث المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس مجلس الشيوخ ببرقية تهنئة لمجلس إدارة نادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب بمناسبة الفوز ببطولة دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم، أمس، للمرة الحادية عشرة في تاريخه.

وأكد المستشار عبدالرازق أن الفوز بالبطولة يعكس جهوداً كبيرة وعملاً مخلصاً لشباب مصر المخلصين.

وأشاد رئيس الشيوخ، بروح الإصرار والعزيمة التي اتسم بها أداء اللاعبين وجهازهم الفني ليس في المباراة النهائية فقط ولكن على مدار أدوار البطولة المختلفة وهو ما توج في النهاية بتحقيق اللقب وإسعاد جموع الجماهير، متمنياً لنادي الأهلي وجميع الأندية المصرية وللرياضة المصرية التوفيق في مختلف الألعاب والبطولات.

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