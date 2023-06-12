كنيسة الروم الأرثوذكس تحتفل بذكرى القديس أبونفر أو أونوفريوس الكبير

تحتفل كنيسة الروم الأرثوذكس، اليوم بذكرى القديس أبونفر أو أونوفريوس الكبير، وبهذه المناسبة ترجم المتروبوليت نقولا مطران طنطا وتوابعها، قصة حياة القديس عن لغتها الأصلية الإنجليزية.

كتب القديس بابنوتيوس كيف أنه ذهب إلى "الصحراء الداخلية" لرؤية "خدام الله" الذين يعيشون هناك: «الآن بعد أن دخلت البرية الداخلية فجأة نظرت ورأيت رجلاً من بعيد. كان مرعبًا للغاية لأن شعره انتشر على جسده مثل النمر. في الواقع ، كان عاريًا وغطت الأوراق عضوه الذكري. عندما اقترب مني كنت خائفة وصعدت على حافة الجبل، معتقدة أنه ربما كان الحمار الوحشي. فرفع عينيه إلى حافة الجبل، ورآني فدعاني قائلا: "انزل إليّ أيها الرجل المقدس. أنا أيضًا رجل صحراوي مثلك. أعيش في هذه الصحراء بسبب خطاياي". ثم قال لي: "أنت أيضًا صَدِيق الله". فجلست أمامه وطلبت منه أن يخبرني باسمه. فذكر أن اسمه "أونوفريوس"».



ثم يعرض القديس بابنوتيوس أقوال القديس أونوفريوس، «كنت قبل ستين عامًا راهبًا في دير "على جبل شمعون في طيبة" يُدعى "ايريتي". وقد كنا جميعًا على رأي واحد، وعشنا مع بعضنا مع بعض والسلام يسكن في وسطنا. عشنا معًا حياة تأمل هادئ نمجد الله. ونقضي الليل في سهر معًا. وقد تعلمت منهم طرق الرب. وهؤلاء العظماء كانوا كاملين كما ملائكة الرب كاملون.



ويضيف القديس بابنوتيوس عن قول القديس أونوفريوس «كنت أسمع كلمات الشيوخ مثل العسل الحلو لروحي، وامتلأت بالفهم الكامل. وأصبحت مثل أولئك الذين تسافر عقولهم إلى عالم آخر. فنهضت على الفور، وأخذت ما يكفي من الخبز لمدة أربعة أيام، وذهبت إلى الصحراء. فرأيت أمامي نورًا، تغير إلى هيئة ملاك وقال لي: لا تخف، أنا الملاك الذي يسكن معك ويسير معك منذ أن كنت طفلاً، سوف أستمر معك حتى تتمم هذه الأمانة».

عند هذه النقطة، القديس بابنوتيوس سأل القديس أونوفريوس: "كم عانى من عناصر الطبيعة"؟ يشرح الناسك العظيم تجربته بعبارات يبدو أنها مليئة مما سمعه من شفاه شيوخ دير ايريتي: «على امتداد سبعين سنة، خضت حربا لا هوادة فيها ضدّ الطبيعة وضعف الجسد والشياطين. كابدت الشتاء والجوع والأمراض لأحظى بالخيرات الموعود بها من الله للذين يحبّونه. الآن عندما رأى الله أنني عانيت بصبر في نضال كبير بالصوم وأني كرست نفسي بالكامل لممارسات الزهد، جعل ملائكته المقدسيين يخدمونني في طعامي اليومي. وكانت شجر نخيل تنتج لي إثني عشر حزمة (سُباطة) من التمر كل عام، وكنت آكل حزمة واحدة كل شهر [ذلك كما ساعد الله القديس بولس الثيبي، أي الذي من طيبة، بالمثل بواسطة نخلة]، كما جعل النباتات التي تنمو في الصحراء حلوة كالعسل في فمي. لأنه مكتوب "ليس بالخبز وحده يحيا الإنسان، ولكن بكل كلمة تخرج من فم الله" (متى 4: 4، لو 4: 4)».

ويُضيف القديس بابنوتيوس «ثم أخذني القديس أونوفريوس إلى كوخه فسرنا معًا عدة أميال قليلة، وهناك تابعنا الكلام حتى المساء، حين ذاك وقع نظري في قلاّية الشيخ على رغيف خبز أرسله الله لنا. فبعدما أكلنا وشبعنا و أمضينا الليل بطوله في الصلاة».

ثم يكتب القديس بابنوتيوس: «الآن عندما جاء الصباح رأيت وجهه (القديس أونوفريوس) قد تغير وتحول كما لو أنه أصبح شخصًا مختلفًا؛ لقد تحول تمامًا إلى نار ومظهره أخافني كثيرًا. فقال لي: "لا تخف يا أخي في الله، لأن الرب أرسلك لرعاية جسدي ودفنه. في الواقع، في هذا اليوم بالذات سأكمل أمانتي وأذهب إلى مكان الراحة الأبدية"».

وأضاف القديس أونوفريوس «أني سأتشفع لأي شخص سيقدم بعض البخور من أجلي». لكن القديس بابنوتيوس أشار له «أنه لا يمكن للجميع تحمل ثمن البخور بسبب فقرهم، وتضرع إليه أن يعطي بركته لمن يطلبها». فأجابه القديس أونوفريوس موافقًا «ليقف من يطلب بركتي ويقول صلاته ثلاث مرات إلى الله باسمي "ايها القديس أونوفريوس تشفع من أجلي عند الرب الإله"، وسيأتي به الرب يسوع إلى آلاف السنين، وسوف يحصل على ميراث مع جميع القديسين».

ثمّ أوصى القديس أونوفريوس القديس بابنوتيوس بالعودة إلى مصر «لتعزية الإخوة القديسين الذين يعيشون في الصحراء، ويُعَلمهم طريقة حياة النساك ليتسنى لهم الاقتداء بهم، ليعلنوا عبيرهم الحلو بين الإخوة الذين يعبدون الله لأنه منفعة لمن يستمعون إليهم». وباركه وطلب منه أن يعلّمهم الناس طريقة حياة النساك ليتسنى لهم الاقتداء به.

يختتم القديس بابنوتيوس روايته عن الناسك العظيم: «عندما انتهى من قول هذه الأشياء، قام وصلى إلى الله مع التنهدات والكثير من الدموع. بعد ذلك استلقى على الأرض وأكمل أمانته لله، وأسلم روحه في يد الله في السادس عشر من بأونة. وكان وجهه يلمع بنور من غير هذا العالم وفاح الطيب في المكان. وقد سمعت أصوات الملائكة وكان هناك فرح كبير عندما ذهب للقاء الله».

ثم يذكر القديس بابنوتيوس «بينما كنت متسائلاً كيف لي أن أفتح قبرًا في هذه الأرض اليابسة القاحلة، فإذا بأسدين يظهران ويحفران له شقًا في الصخر. فقمت وواريت جسد الشيخ في المغارة. وقد استخدمت جزءا من عباءتي ككفن. ثم تلوت صلاتي عليه ودحرجت عليه عدة حجارة. وقفت وصليت مرة ثانية وعلى الفور سقطت شجرة النخيل».

