الإثنين 12 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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عضو تنسيقية شباب الأحزاب: من المتوقع زيادة عدد السكان إلى 115 مليون

أحمد الحمامصي، عضو
أحمد الحمامصي، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين

أكد أحمد الحمامصي، عضو  تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن الزيادة السكانية تشير للحاجة لزيادة عدد الدوائر الانتخابية، مشيراً  إلى أنه من المتوقع زيادة عدد السكان إلى 115 مليون نسمة في الانتخابات القادمة .

وقال “ الحمامصي” خلال لقائه لـ برنامج " 8 الصبح " ، والمذاع على فضائية " دي إم سي " ، إن التنسيقية شاركت بالأمس في جلسة مناقشة عدد أعضاء مجلس النواب والشيوخ ، مشيرا إلى أنه من المتوقع زيادة عدد السكان إلى 115 مليون نسمة في الانتخابات القادمة، موضحاً أنه كان من ضمن المؤيدين لزيادة عدد أعضاء مجلسي النواب والشيوخ ، ووجهة النظر الأخرى كانت تركز على كفاءة النواب وليس العدد.

وأكد عضو تنسيقية الأحزاب، علي أن الوضع الحالي في مصر مع غياب المحليات ستظل مشكلة أبدية لمجلس النواب ، وهو ما يدل للحاجة في زيادة الأعضاء. 

دعا أحمد الحمامصى عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين،  خلال جلسات الحوار الوطني، إلى ضرورة تعديل الدوائر الانتخابية، وزيادة أعدادها لتمكين النواب من العمل في دوائرهم بسلاسة ويسر.

وقال إنه فيما يخص تفرغ أعضاء البرلمان بغرفتيه، فإنه ولأول مرة، منذ قرابة نصف قرن من الزمان، وتحديداً منذ دستور ١٩٧١ و على خلاف ما سبق، أوجب الدستور الجديد ٢٠١٤ بنص المادة ١٠٣ تفرغ عضو مجلس النواب لمهام العضوية، واحتفاظ العضو بوظيفته أو عمله وفقاً للقانون، وبهذا الالتزام الدستوري الجديد يتعين على جميع أعضاء مجلس النواب التفرغ لمهام العضوية وهو التزام يلزم جميع النواب دون استثناء، كما صدر قانون مجلس النواب ليؤكد هذا الالتزام بالمادة ٣١ فأوجب التزام النواب بالتفرغ.

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