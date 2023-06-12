الإثنين 12 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

البريد يطلق مشروع تحويل السيارات القديمة إلى كهربائية (صور)

البريد
البريد

أطلق البريد المصري مشروع تحويل سيارات البريد القديمة إلى سيارات كهربائية.

يأتي ذلك في إطار توجه الدولة نحو الطاقة النظيفة والحد من الانبعاثات الكربونية.

قال الدكتور شريف فاروق، رئيس مجلس إدارة البريد المصري: "إن البريد المصري ينفذ خطة إستراتيجية واضحة، نحو الحفاظ على البيئة وتقليل الانبعاثات الكربونية من خلال عدة خطوات فورية، ومنها مشروع استخدام سيارات تعمل بالكهرباء في توصيل البعائث البريدية كبديل للسيارات التي تعمل بالمواد البترولية؛ مشيرًا إلى أنه تم إطلاق المشروع بشكل تجريبي؛ حيث تم تحويل سيارتي توزيع كانتا تعملا بالمواد البترولية إلى سيارات تعمل بالكهرباء، إلى جانب سيارة جديدة تعمل بالكهرباء، لاستغلالهم في خدمات التوزيع؛ مشيرًا إلى أن المشروع يستهدف تحويل وتحديث أسطول النقل بالكامل إلى سيارات تعمل بالكهرباء؛ بما يسهم في خفض الانبعاثات المُسبِّبة للتغير المناخي، وتقليل تكاليف التشغيل بأكثر من ٧٠%، وبتكلفة استثمارية صغيرة".

 

وأضاف الدكتور شريف فاروق، أن البريد المصري قام بتنفيذ العديد من المشروعات التي تعمل بالطاقة الخضراء مثل مكاتب البريد والمباني الإدارية والأثرية التي تم افتتاحها خلال الفترة الماضية؛ بالإضافة إلى الخدمات التي تأتي ضمن إستراتيجية الحفاظ على البيئة وتقليل الانبعاثات.

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