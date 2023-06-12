محافظ قنا يتفقد لجان امتحانات الثانوية العامة

أجرى اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، جولة تفقدية لمتابعة سير امتحانات الثانوية العامة بلجنة مدرسة قنا الثانوية بنات بمدينة قنا، للاطمئنان على انتظام سير الامتحانات واتخاذ كل الإجراءات الكفيلة بتوفير المناخ الهادئ للطلاب والوقوف على مدى الانضباط والنظام والحالة العامة وتأمين اللجان داخل المدارس ومدى جاهزيتها، رافقه الدكتور محمد السيد، وكيل وزارة التربية والتعليم، وطارق لطفى، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا.

وتفقد محافظ قنا سير الامتحانات بلجنة مدرسة قنا الثانوية للبنات، مشيرًا إلى أن الطلبة والطالبات يؤدون اليوم امتحان مادة التربية الدينية.

كما اطمأن "الداودى" على مدى الانضباط والنظام داخل اللجان ومدى جاهزيتها، والتأكد من توفير كل سبل الراحة للطلاب والملاحظين والمشرفين داخل اللجان من تهوية وإضاءة وتطبيق القواعد والضوابط الخاصة بسير عملية الامتحانات، بما يساعد الطلاب على تأدية الامتحانات بسهولة ويسر.

وأكد محافظ قنا أنه تم تشكيل غرفة عمليات رئيسية بمديرية التربية والتعليم وتم ربطها بغرفتي العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة، ووزارة التربية والتعليم وغرف العمليات الفرعية بالإدارات التعليمية، للتعامل بشكل فورى مع أي مشكلات أو أحداث طارئة قد تحدث أثناء تأدية الامتحان لضمان انتظام سير الامتحانات، فضلًا عن التنسيق بين كل الجهات المعنية لتأمين الامتحانات بجميع المدارس.

من جانبه، قال الدكتور محمد السيد، وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، إنه تم تكليف 3641 معلمًا ومعلمة للقيام بأعمال المراقبة والملاحظة للجان الامتحانات، مضيفًا أن إجمالى عدد الطلاب الذين يحق لهم دخول امتحانات الثانوية لهذا العام بجميع الإدارات التعليمية في المحافظة بلغ 17 ألفًا و884 طالبًا وطالبة.