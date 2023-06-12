الإثنين 12 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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الخارجية الصينية: لا معلومات حتى الآن حول زيارة وزير الخارجية الأمريكى الصين

وزارة الخارجية الصينية
وزارة الخارجية الصينية

أكدت وزارة الخارجية الصينية أنه حتى الآن لا توجد معلومات حول زيارة وزير الخارجية الأمريكي الصين، رغم إعلان الجانب الأمريكي عن ترتيبات الزيارة خاصة عقب سلسلة من التوترات بين البلدين، حسبما ذكرت فضائية العربية.

وأعلنت الخارجية الأمريكية عن استعداد أنتوني بلينكن لزيارة الصين في الأسبوع المقبل، وذلك في إطار جهود إدارة الرئيس جو بايدن لتحسين العلاقات بين البلدين.

ووفقًا لمسئولين أمريكيين، من المتوقع أن يصل وزير الخارجية بلينكن إلى بكين في 18 يونيو، ويعقد اجتماعات مع مسئولين صينيين بارزين، بما في ذلك وزير الخارجية الصيني، تشين جانج، وربما الرئيس شي جين بينج. ومع ذلك، لم تؤكد وزارتا الخارجية الأمريكية والصينية الزيارة حتى الآن.

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