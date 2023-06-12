الهدوء يعم لجان امتحانات الثانوية العامة فى كفرالشيخ.. ومنع الباعة الجائلين

عم الهدوء لجان امتحانات الثانوية العامة في محافظة كفرالشيخ كما ساد الهدوء أيضا محيط اللجان وذلك وسط إجراءات أمنية مشددة ومنع تواجد الباعة الجائلين في محيط اللجان من أجل توفير الهدوء والبيئة المناسبة للطلاب لأداء الامتحانات التي انطلقت في تمام التاسعة من صباح اليوم الإثنين، إذ يؤدي 25 ألفا و202 طالب امتحان مادتي التربية الوطنية والدينية، داخل 79 لجنة موزعة على 13 إدارة تعليمية على مستوى المحافظة.

وقال اللواء جمال نورالدين، محافظ كفرالشيخ، إنه تم تشكيل غرفة عمليات بالمحافظة برئاسة اللواء تامر سعيد ، السكرتير العام للمحافظة، تضم في عضويتها كافة الجهات المعنية من غرفة الأزمات، وتعليم وصحة وإسعاف وكهرباء وأمن وشركة اتصالات، ومياه شرب وغيرها، بالتعاون مع غرفة العمليات بمديرية التربية والتعليم بكل الخطوات منذ بدء الامتحان وعقب الانتهاء منه، وانصراف الطلاب، لاستقبال الشكاوى ورصد أي أخطاء لسرعة التعامل معها، بما يضمن انتظام سير الامتحان.

وأضاف محافظ كفرالشيخ أنه وجه بتكثيف حملات التطهير والتعقيم قبل بدء وعقب الانتهاء من الامتحانات، وتخصيص سيارة إسعاف أمام كل لجنة، والتعاون مع مديرية الأمن بقيادة اللواء خالد عبدالسلام ، مدير أمن كفرالشيخ، لتأمين اللجان، مشددًا على ضرورة وجود زائر وزائرة الصحية أو طبيب بكل لجنة قبل بدء الاختبار، بما يضمن انتظام سير الامتحان، وتوفير المناخ الهادئ والآمن للطلاب والمعلمين والقائمين بالملاحظة، والتأمين خلال فترة انعقاد الامتحانات، كما شدد محافظ كفرالشيخ، على رؤساء المراكز بالمرور الدوري على اللجان، للتأكد من اتخاذ التدابير الوقائية والإجراءات الاحترازية.

كما وجه محافظ كفرالشيخ بالتنسيق مع الإدارة العامة لمرور المحافظة، لتنظيم الحركة المرورية بالشوارع المؤدية لمقار الامتحانات، تجنبا لحدوث تكدسات مرورية، بالإضافة إلى التنسيق مع مديرية الشئون الصحية وهيئة التأمين الصحي والإسعاف لتوفير سيارات إسعاف وأطقم طبية بكل لجنة.