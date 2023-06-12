الإثنين 12 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

تعليم الإسماعيلية: توزيع أوراق الامتحانات فى موعدها دون أى تأخير

طلاب
طلاب

أعلن الدكتور محمد بحيرى، وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسماعيلية، عن فتح جميع لجان امتحانات الثانوية العامة في موعدها دون تأخير، مشيرًا إلى أن الطلاب دخلوا اللجان قبل انطلاق الامتحان بوقت كافٍ.

وأوضح وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسماعيلية أن جميع صناديق أوراق الامتحان وصلت للجان الامتحانات في موعدها دون أي تأخير، وتم توزيع ورق الامتحانات في الموعد المحدد.

وأضاف وكيل الوزارة أن المديرية انتهت من تجهيز لجان امتحانات الثانوية العامة للدور الأول من العام الدراسي الحالي، حيث من المقرر أن يؤدي الامتحانات 10 آلاف و858 طالبًا وطالبة أمام 35 لجنة موزعة على 8 إدارات تعليمية في مختلف أحياء ومراكز الإسماعيلية.

وأشار إلى أنه تم عقد اجتماع مع رؤساء اللجان بمختلف الإدارات تم خلاله التأكيد على أهمية التنسيق مع غرف العمليات بالإدارات والمديرية، واتباع كل الإجراءات اللازمة للتصدي لأي محاولات الغش وفي مقدمتها استخدام العصا الإلكترونية.

وتابع "بحيري" أنه سبق أن عقد اجتماع بتوجيهات اللواء شريف فهمي بشارة، محافظ الإسماعيلية، مع جميع الجهات التنفيذية، وجرت فيه مناقشة خطة تأمين لجان امتحانات الثانوية العامة ومركز الأسئلة والمفاهيم، بالإضافة إلى تأمين الاستراحات الخاصة بالملاحظين المغتربين وفق إجراءات تأمينية مشددة، كما تم تشكيل غرف عمليات تعمل على مدار 24 ساعة.

وأشار وكيل الوزارة إلى أنه انتهى من وضع خطة بالتنسيق مع شركة توزيع الكهرباء بالمحافظة لإمداد وتأمين الكهرباء بمقر لجان النظام والمراقبة والاستراحات ومركز توزيع الأسئلة وتجميع أوراق الإجابات، وضمان عدم انقطاع الكهرباء خاصةً مع فصل الصيف ودرجة الحرارة المرتفعة.

كما تم التنسيق مع رؤساء المراكز والمدن والأحياء بضرورة متابعة لجان الامتحانات والمدارس ورفع المخلفات والقمامة بمحيط المدارس أولًا بأول، وتذليل كل العقبات التى تواجه عملية سير الامتحانات.

وتنطلق امتحانات الثانوية العامة 2023 فى المواد الدراسية غير المضافة للمجموع يومي 12 و13 يونيو الجارى، بينما تنطلق المواد الأساسية الأحد 18 يونيو وتنتهي يوم 13 يونيو 2023.

وزارة التربية والتعليم بالإسماعيلية جميع لجان امتحانات الثانوية العامة فتح جميع لجان امتحانات الثانوية العامة انطلاق الامتحان أوراق الامتحان شركة توزيع الكهرباء محافظ الإسماعيلية تأمين الكهرباء إجراءات تأمينية مشددة

الأكثر قراءة

متوفر| رابط نتيجة الصف السادس الابتدائي الأزهري الترم الثاني برقم الجلوس

طائرة بعثة الأهلى تصل مطار القاهرة بعد التتويج ببطولة إفريقيا

شكاوى من تأخر وصول أوراق الأسئلة في بعض لجان الثانوية العامة بالهرم

مناشدة لمحافظ الجيزة من مجمع مدارس الصفا والمروة: "هدم كوبري بن العاص يزعج الطلاب"

مصرع مراقب امتحانات ثانوية عامة تحت عجلات القطار بقنا

تهنئة الرئيس السيسى للأهلى بالفوز بدورى أبطال إفريقيا تتصدر صحف القاهرة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هالة أمين

فريد حافظ.. هل يصبح بديل "حفيد البنا" فى أوروبا؟

محمد العسيري

إحنا نشتغل ف إيه؟

رشا عبدالمنعم

حين انفتح «باب عشق» فى مسرح الطليعة

وائل لطفي

حرب القوارب

ماجد حبته

يوم لمصر فى بكين.. ويومان للصين فى الرياض

لواء.حمدى البطران

يوم التنحى

القس. رفعت فكرى

فرج فوده.. ثائر لم يمت!!

محمود خليل

صراع "القوت والنبوت"

صور

حضور بارز فى جنازة جورج إسحاق بالكاتدرائية المرقسية

افتتاح عيادة الشهيد حاتم سلومة للغسيل الكلوى بالمجان جمعية صناع الحياة وحياة كريمة

الآلاف يصدحون بالصلاة على النبى فى مسجد الحسين

محطة تل أبيب

المزيد

نتنياهو يستعين بالشاباك لمحاربة الجريمة المنظمة فى البلدات العربية.. القانون والتداعيات

الخارجية الفلسطينية: الحكومة الإسرائيلية تواصل ترسيم الضم الرسمي للضفة الغربية المحتلة

مستوطنون يقتحمون باحات الأقصى