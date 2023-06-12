أولياء أمور طلاب الثانوية بمطروح يشيدون بمراعاة الطابع القبلي للمحافظة أثناء دخول أبنائهم اللجان

قال الدكتور محمد سالم ولي أمر طالبة بالثانوية العامة بمطروح الشعبة الأدبية، إن اليوم الأول لماراثون الثانوية العام، شهد عملية تنظيمية واستقبال جيد في لجنة أبو بكر الصديق.

وأوضح أنه تم مراعاة الطبيعة القبلية للمحافظة في عملية دخول الطلاب حيث تم فصل البنين عن البنات فضلا عن وجود منظومة أمنية جيدة راعت توفير بيئة هادئة للطلاب.

وأكد في ختام حديثه لـ"الدستور"، أن نجلته وضعت خطة للمذاكرة خلال العام بمعدل ما يقرب من 5 إلى 6 ساعات يوميا مرددا "اجتهدت ونفسها تدخل كلية الإعلام".

وأشار المهندس أحمد يوسف ولي أمر الطالبة سلمى طالبة الثانوية العامة الشعبة الأدبية خلال حديثه لـ"الدستور، إلى أن اللجان الامتحانية شهدت عملية تنظيمية في دخول وخروج الطلاب وهناك هدوء في محيط اللجان، موضحا أن نجلته اجتهدت خلال عام كامل وتم توفير جميع سبل الراحة لها فضلا عن الدعم المعنوي "نجلتي وضعت جدول زمني للمذاكرة من 8 إلى 6 ساعات يوميا ونفسها تدخل كلية الفنون التطبيقية".



وفي سياق آخر كان قد قال عمرو شحاته وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح، في بيان اعلامي سابق له، إن تعليم مطروح أتم استعداداته لانطلاق ماراثون امتحانات الثانوية العامة اليون الاثنين حيث يؤدي 2662 طالبا الامتحان أمام 13 لجنة تضم 13 رئيس و13 مراقب أول و865 مراقب وملاحظة لأعمال الامتحانات بكافة أرجاء المحافظة