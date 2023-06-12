السعودية: جوازات مطار جدة تعمل على مدار الساعة لإنهاء إجراءات الحجاج

أكد قائد قوة جوازات الحج اللواء سليمان اليوسف اليوم الاثنين أن قوة جوازات الحج في مطار جدة تعمل على مدار الساعة لإنهاء إجراءات الحجاج.

وقال اليوسف "إن قوة جوازات الحج تعمل على تقديم الخدمات اللازمة لضيوف الرحمن مع أخذ الخصائص الحيوية ومساعدة الحجاج بكل ما يحتاجون إليه".

وأشار إلى أن المديرية العامة للجوازات تشارك مع القطاعات الأخرى بمبادرة "طريق مكة"، والتي شملت هذا العام 7 دول مختلفة تتم إجراءات الحجاج فيها وبمجرد وصولهم مطار الملك عبدالعزيز يتوجهون مباشرة إلى مكة المكرمة دون أي إجراء آخر.

ودعا مطار الملك خالد الدولي المسافرين إلى ضرورة التواصل مع الناقل الجوي قبل التوجه للمطار؛ للتأكد من حالة الرحلة نظرا للتقلبات الجوية.

وذكر المطار - حسبما أوردت قناة (السعودية) اليوم - أنه "نظرا للأحوال الجوية التي تشهدها العاصمة (الرياض) نؤكد أهمية التواصل مع الناقل الجوي قبل التوجه للمطار للتأكد من حالة الرحلة".

وكان المركز الوطني للأرصاد في المملكة العربية السعودية قد حذر من تقلبات جوية مختلفة في عدد من المناطق خلال الأيام المقبلة.