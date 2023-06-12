الإثنين 12 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

صحة الإسماعيلية: فرق طبية وأدوية في لجان الامتحانات للتعامل مع الحالات الطارئة

الثانوية العامة
الثانوية العامة

أعلن الدكتور علي حطب وكيل وزارة الصحة بالإسماعيلية، عن جاهزية المديرية لانطلاق امتحانات الثانوية العامة، بالتنسيق مع فرع التأمين الصحي، والإسعاف، وأنه تم تزويد اللجان الامتحانية بأطقم طبية، لتقديم الرعاية الصحية خلال فترة الامتحانات.

وقال وكيل وزارة الصحة بالإسماعيلية، إنه تم توفير الأدوية والمستلزمات الطبية اللازمة للتعامل مع الحالات الطارئة.

وأوضح حطب، أن المديرية رفعت حالة الاستعداد القصوى والطوارئ بالمستشفيات والمنشآت الصحية خلال فترة امتحانات الثانوية العامة، حرصًا على صحة وسلامة طلاب الشهادة الثانوية.

وأكد وكيل وزارة الصحة بالإسماعيلية، أن مديرية الصحة بالمحافظة عقدت اجتماعًا بالتنسيق مع إدارة الصحة المدرسية بالمديرية ومسئولي الصحة المدرسية بالإدارات الصحية والفرق الطبية للتأكد من جاهزية المشرف الطبي بكل لجنة بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية، وكذلك قيامه بالإسعافات الأولية لأي طالب إذا لزم الأمر ومتابعة كافة الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية بمدارس المحافظة.

وأكد وكيل وزارة الصحة بالإسماعيلية، أن مديرية الصحة بالمحافظة عقدت اجتماعًا بالتنسيق مع إدارة الصحة المدرسية بالمديرية ومسئولي الصحة المدرسية بالإدارات الصحية والفرق الطبية للتأكد من جاهزية المشرف الطبي بكل لجنة بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية، وكذلك قيامه بالإسعافات الأولية لأي طالب إذا لزم الأمر ومتابعة كافة الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية بمدارس المحافظة.

وأكد وكيل وزارة الصحة بالإسماعيلية، أن مديرية الصحة بالمحافظة عقدت اجتماعًا بالتنسيق مع إدارة الصحة المدرسية بالمديرية ومسئولي الصحة المدرسية بالإدارات الصحية والفرق الطبية للتأكد من جاهزية المشرف الطبي بكل لجنة بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية، وكذلك قيامه بالإسعافات الأولية لأي طالب إذا لزم الأمر ومتابعة كافة الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية بمدارس محافظة الإسماعيلية.

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