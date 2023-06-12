الإثنين 12 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

توزيع مياه معدنية وعصائر على الطلاب قبل دخول الامتحانات بالوادي الجديد

طلاب
طلاب

بدأ طلاب الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 2022 - 2023 امتحانات المواد غير المضافة للمجموع، منذ قليل بمادة التربية الدينية، حيث وزّع مجموعة من شباب محافظة الوادي الجديد زجاجات المياه المعدنية، والعصائر على أولياء الأمور وطلاب الثانوية العامة قبل دخولهم اللجان، بمدرسة الشهيد احمد منسي الثانوية العسكرية ، وذلك نظرا لارتفاع درجات الحرارة.

ويؤدي طلاب الشهادة الثانوية، حاليًا امتحان مادة التربية الدينية داخل اللجان، بينما تنطلق امتحانات التربية الوطنية من الساعة الحادية عشر وحتي الثانية عشر ونصف

وفي وقت سابق، رفعت مديرية التربية والتعليم والداخلية وديوان عام محافظة الوادي الجديد ومراكزها والنقل وجميع المؤسسات المعنية أقصى حالات الاستعداد لاستقبال أول أيام ماراثون امتحانات الثانوية العامة بمحافظة

وأكدت مديرية التربية والتعليم على ضرورة متابعة الطلاب أثناء دخول الإمتحانات وحظر دخول التليفونات المحمولة والسماعات والساعات الإلكترونيه داخل اللجان أو أى وسيلة غش، مشددة على تطبيق القانون بحسم على أى مخالفات يتم رصدها أثناء سير الامتحانات.

طلاب
طلاب
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